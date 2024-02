Monaco sans trembler face au Mans

L’AS Monaco est la troisième équipe dans le dernier carré de la Leaders Cup 2024. La Roca Team s’est facilement imposée face à une équipe du Mans qui s’est présentée sans trois joueurs intérieurs (Williams Narace, Wilfried Yeguete et Raphaël Djasrambaye). Les Sarthois ont cependant réduit l’écart lors du dernier quart-temps, gagné 18 à 10, de quoi venir échouer à -13 après avoir été largement distancés (51-23, 16′).

« On a bien commencé, on a été dans le dur mais on a trouvé les ressources pour bien finir le match. C’est ça que je retiens du match », a apprécié le déjà vétéran Abdoulaye Ndoye. « On peut être fier d’eux », a abondé son coach Elric Delord qui espère voir son groupe progresser à la reprise en mars. « On travaille très, très bien mais on n’arrive pas toujours à produire ce qu’on veut faire en match », a regretté le technicien périgourdin, qui a laissé plus d’une semaine de repos à son groupe. « On veut finir la dernière ligne droite pied au plancher, avec on espère le retour des deux Will. »

Monaco face au gagnant de Paris – Saint-Quentin ce samedi

Éliminée dès les quarts de finale en 2023 par la JL Bourg, la formation de Sasa Obradovic atteint cette fois les demi-finales. « On avait dans les têtes ce match de l’an dernier, on a essayé de ne pas reproduire les mêmes erreurs », a commenté Matthew Strazel. Les joueurs de la principauté rejoignent la JL Bourg et Nanterre dans le dernier carré. Mais leur adversaire de ce samedi 17 février sera le vainqueur Paris – Saint-Quentin. En prévision de cette rencontre, le staff a pu faire tourner avec aucun joueur à plus de 22 minutes et six d’entre eux à 10 points ou plus. Une bonne façon d’entrée dans la compétition.