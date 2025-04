Monaco signe un excellent départ contre Barcelone

Jamais l’AS Monaco n’avait remporté son match 1 dans les playoffs d’EuroLeague. C’est chose faite pour se quatrième participation, après leur succès face au FC Barcelone ce mercredi 23 avril, en s’imposant 97-80 dans sa salle Gaston Médecin. La Roca Team a réalisé un premier gros écart dans le deuxième quart-temps avant d’être rattrapé peu avant la pause. Mais avec un Daniel Theis en parfait finisseur (22 points), un duo Mike James (22 points) – Elie Okobo (19 points) en mode playoffs, les joueurs de Vassilis Spanoulis ont repris le large par la suite, également grâce à une défense suffocante. « En deuxième mi-temps, on a proposé une défense incroyable. Au niveau de notre équipe, des playoffs d’EuroLeague et de ce que j’attends de la part de mon équipe », a apprécié le technicien grec, qui a toutefois rappelé qu’il n’y avait qu’un zéro.

Kevin Punter lance parfaitement Barcelone

Car pour démarrer la rencontre, Kevin Punter (16 points à 4/11) s’était joué de la défense locale, lançant idéalement la rencontre des Catalans. Suite à une succession de rebonds offensifs, l’artilleur en chef des visiteurs a marqué un premier tir primé. Avant d’en ajouter deux autres. Largement dominateur au rebond (13 prises à 5 à l’issue du premier quart-temps) et peu permissif dans la raquette (2/9 à 2-points pour la Roca Team), le Barça menait 26 à 21 à l’issue du premier quart-temps. La sortie pour 2 fautes d’Alpha Diallo semblait problématique tant l’équipe de Vassilis Spanoulis enchaînait les rotations défensives approximatives.

Kevin Punter maça sıcak başladı: 3/3 üçlük! 🔥 #EveryGameMatters pic.twitter.com/1r3zweU6Ya — Turkish Airlines EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) April 23, 2025

Monaco à +14 dans le deuxième quart-temps, -1 après 21 minutes

Seulement, le small-ball de l’AS Monaco est devenu de l’extra small-ball. Et ça a marché. Avec Terry Tarpey au poste 4, le club de la principauté s’est repris dans tous les domaines, notamment un rebond (30 prises à 39 au final), pour signer un 12-2 en moins de 4 minutes pour prendre l’avantage (33-27, 14′) avec 6 points d’Elie Okobo sur ce passage. Le premier temps-mort de Joan Peñarroya n’a pas enrayé la machine monégasque. A tel point que le technicien catalan a du en prendre un deuxième seulement une minute plus tard, après un 4-0 conclu par un dunk en contre-attaque d’Elie Okobo. Après un nouveau 4-0 en sortie de temps-mort, l’addition aurait pu devenir plus salée encore si Jordan Loyd n’avait pas raté sur 3-points grand ouvert (41-27). Surtout que les Barcelonais se sont rebellés dans la foulée avec un 2+1 de Youssoupha Fall plus un tir primé de Dario Brizuela. De quoi reprendre le momemtum, encore plus après la troisième faute d’Alpha Diallo. A la pause, Barcelone avait refait une grande partie de son retard (44-42).

Mike James şapkadan tavşanı çıkartıyor! 🎩 3+1 🎯 pic.twitter.com/E77GfUTvrm — Turkish Airlines EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) April 23, 2025

Le grand soir de Daniel Theis

Au retour des vestiaires, les Catalans ont même brièvement repris l’avantage (44-45). De manière furtive. Car Monaco a réagi à son tour avec un 14 à 2 (58-47), notamment grâce à 3-points avec la faute de Mike James provoquant la troisième faute de Fall, par ailleurs déjà en double-double (13 points à 5/5 et 14 rebonds en 18 minutes au final). Les locaux se sont envolés et l’atmosphère est monté d’un cran quand Tomas Satoransky s’est fait exclure après une violente faute offensive sur Matthew Strazel suivi d’un « fuck you » adressé à un arbitre. Mais le match 1 était déjà joué, notamment grâce à l’apport essentiel de Daniel Theis des deux côtés du terrain ainsi que le talent de la ligne arrière. Car Matthew Strazel a su apporter sa touche personnelle (13 points à 4/9, 4 rebonds et 4 passes décisives en 23 minutes) au chantier de la paire James – Okobo (41 points et 11 passes décisives en cumulé) pour boucler ce match 1 sur un écart conséquent (97-80). De quoi envoyer un message avant le match 2 ce vendredi, même heure, même salle. « On a fait un bon boulot en tant qu’équipe, on a respecté le plan de limiter leur jeu de transition », a apprécié Terry Tarpey, l’un des facteurs X de ce premier round. Un facteur X qui voudra conduire à l’AS Monaco à poursuivre son sans faute lors de matches 2 des quarts de finale de playoffs, après les victoires face à l’Olympiakos en 2022, le Maccabi Tel-Aviv en 2023 et le Fenerbahçe en 2024.

A Monaco,