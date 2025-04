Mondeville, Montbrison, Alençon et Toulouse en demi-finales des playoffs LF2

Il n’y aura plus que quatre équipes à la course à la montée en Ligue Féminine. Après la fin des quarts de finale de LF2 ce week-end, Toulouse, Mondeville, Montbrison et Alençon ont composté leur billet pour les demi-finales. Retour sur trois belles aux scénarios bien différents.

Mondeville n’a laissé aucune chance à Feytiat

Ce match 3 à domicile n’a jamais laissé place au suspense. Portées par une Shelby Saint-Juste en feu dès les premières minutes (7 points dans un 11-0 initial), les Normandes ont pris le match par le bon bout pour ne jamais le lâcher. À la pause, l’écart était déjà conséquent (47-28). La future Flamme Carolo Lucile Jérôme a régalé à la mène (13 points, 4 rebonds et 8 passes décisives) et l’ensemble du cinq majeur a affiché un impact impressionnant (+25 à +37 de +/-). Une démonstration collective pour valider un ticket pour les demi-finales. « Je suis fier d’elles. On a fait un match complet. Si on est capables de proposer ce genre de basket, tout peut arriver contre Toulouse », a déclaré le coach Morgan Debrosse dans Ouest-France.

Montbrison au mental face à La Tronche-Meylan

Comme souvent dans une belle, l’intensité a été le maître-mot. Malmenées en début de match par des Iséroises adroites et dominatrices au rebond (12-22, 13e), les Ligériennes ont su faire le dos rond avant de revenir dans le coup à la pause (24-25). Le troisième quart a vu les coéquipières d’Ysaline Saulnier prendre les commandes pour ne plus les lâcher, malgré les tentatives de Boisseron et Diankeba côté visiteur. Montbrison a verrouillé les deux dernières minutes pour valider sa victoire (58-55).

Le coup d’éclat d’Alençon à Voiron

La sensation du week-end ! Septième de la saison régulière, Alençon a réussi l’exploit d’aller faire tomber Voiron sur son parquet dans une rencontre qu’elles ont totalement renversée après la pause. Menées de justesse à la mi-temps (35-36), les Normandes ont passé un incroyable 23-3 dans le troisième quart (44-64). Ashunaé Durant (9 points, 6 rebonds, 7 passes, 3 interceptions) a orchestré une partition défensive étouffante. Malgré les 20 points de Chloé Mantelin (6/10 à 3-points), Voiron n’a jamais pu revenir.

Le dernier carré

Toulouse (1) vs Mondeville (4)

Montbrison (3) vs Alençon (7)

Les demi-finales se joueront en format aller-retour avec belle éventuelle : dimanche 27 avril, mercredi 30 avril et samedi 3 mai si nécessaire.