Face à Nanterre, « un sentiment de nostalgie » pour Mam’ Jaiteh, de plus en plus productif avec Monaco

Il ne reconnaîtra pas le trompe-l’œil du Palais des Sports Maurice-Thorez, représentant des milliers de supporters franciliens lors de la finale de la Coupe de France 2007 à Bercy. Et pour cause, cette vision va devenir réalité ce mercredi soir puisque Nanterre a choisi de délocaliser la réception de l’AS Monaco à La Défense Arena, devant plus de 15 000 spectateurs.

Rentable au match aller contre la JSF (10 points et 5 rebonds en 16 minutes), Mouhammadou Jaiteh ne retrouvera pas la salle qui l’a vu grandir entre ses 18 et 21 ans. Ce qui ne l’empêchera pas d’éprouver un petit pincement au coeur à l’idée de recroiser la route de son premier club de Pro A. « Jouer contre Nanterre m’apporte un sentiment de nostalgie », a-t-il indiqué sur le site officiel de l’AS Monaco. « C’est mon début de carrière, où j’ai vécu des hauts et des bas. Maintenant, l’objectif est de gagner, pour maintenir cette première place au classement. Nanterre est une équipe qui joue avec beaucoup d’euphorie et qui n’a pas peur des défis. Il ne faut pas qu’on prenne ce match à la légère. Malgré le repos, on garde en tête la défaite en Leaders Cup qui nous pousse à nous dépasser. La clé du match sera de se concentrer sur nous, afin de pouvoir retrouver ce collectif et cette intensité. »

« Parfois, il est très dur de le sortir du terrain »

Un retour en Ile-de-France qui pourrait permettre au vainqueur de la Coupe de France 2014 et de l’EuroChallenge 2015 (avec Nanterre) de conforter son nouveau statut en Principauté. Blessé en début de saison, peu convaincant lors de ses premières entrées en jeu, il a initialement eu du mal à trouver sa place dans la rotation monégasque, avant de monter en puissance ces dernières semaines. Utilisé 17 minutes de moyenne en Betclic ÉLITE depuis le début de l’année 2024, il a surtout dépassé à trois reprises la barre des 10 minutes sur les quatre dernières sorties d’EuroLeague, soit le même total que sur l’intégralité de la campagne auparavant.

Auteur d’un match à 14 points et 6 rebonds contre le Partizan Belgrade, Jaiteh a ensuite récidivé lors de la victoire bascule à Bologne, étant le facteur X du succès face à la Virtus. « Il a mis du temps avant de rentrer dans l’équipe », acquiesce son coéquipier Matthew Strazel. « Mais il est resté bosseur. Il a travaillé pendant tout le début de saison en attendant que son opportunité vienne. Elle est arrivée à l’Olympiakos et depuis ce jour-là, le coach lui fait confiance. C’est quand même quelqu’un d’assez juste : il récompense le travail et les bonnes performances. »

Interrogé à ce sujet lors de la Leaders Cup, le technicien serbe a tenu des propos similaires, à l’égard d’un joueur qui a triplé ses statistiques européennes au cours des huit dernières rencontres (6,9 points et 4 rebonds, contre 2,3 points et 1,4 rebond auparavant). « Tous les nouveaux joueurs doivent faire preuve de patience, on ne peut pas leur donner directement un rôle. D’abord, quand il ne jouait pas trop, Mam’ a été très patient, il ne s’est jamais plaint. Désormais, il mérite toutes les minutes qu’il passe sur le terrain. Parfois, il est même très dur de le sortir tant il est productif, et c’est exactement ce dont on a besoin. En terme de dimension physique, athlétique, de présence aux rebonds, de finition, de polyvalence défensive, il est extrêmement précieux et correspond exactement à ce dont on avait besoin. » De quoi former la raquette la plus dense de l’histoire du championnat de France avec John Brown, Jaron Blossomgame, Petr Cornelie, Donatas Motiejunas et Donta Hall ?