Moustapha Sonko nommé conseiller sportif, la rumeur Sacha Giffa : le retour aux sources des Metropolitans ?

Surprenant 4e de la Poule A de Nationale 1 (11v-7d), le Levallois Metropolitans Basketball Club entame pourtant l’année 2025 en eaux troubles avec la suspension de son coach Franck Le Goff. Depuis que l’information a filtré, le nom de Sacha Giffa (47 ans) revient avec insistance pour lui succéder.

Giffa nie tout contact avec Levallois

Contacté, l’ancien international a pourtant démenti tout retour à Levallois. « À l’heure actuelle, personne n’a contacté mon agent et je ne suis au courant de rien », nous a-t-il assuré ce mercredi après-midi. Reste que la piste Giffa aurait du sens pour les Metropolitans, engagés dans un projet censé ramener le club vers les sommets du basket français. Levalloisien historique, Cardiac Kid (1995/99) devenu assistant-coach des Metropolitans 92 pendant plus de sept saisons (2016/23), Sacha Giffa avait candidaté pour succéder à Vincent Collet à la tête des Mets lors de l’été 2023, mais n’avait pas été retenu.

« Je serais effectivement bien resté là-bas mais les dirigeants en ont choisi autrement », nous confiait-il en janvier 2024. « Ça reste mon club de cœur. J’avais candidaté pour être coach. Je pense que c’était la bonne période pour le devenir. Les dirigeants, qui ne sont pas ceux de Levallois, ont choisi autre chose. Ils ont préféré une autre piste mais ça n’a pas marché. Mais j’espère dans le futur, on ne sait pas ce que nous dit l’avenir. Si le club existe encore… »

Moustapha Sonko, le nouveau retour de l’enfant prodige

Toujours conseiller municipal à Levallois, le champion de France Pro B 1998 (avec le LSC) avait évoqué, dans cet entretien, à de multiples reprises « l’ADN du club », tourné vers la formation. Cela tombe bien, les Metropolitans veulent renouer avec leurs racines. C’est ainsi que le LMBC a officialisé, pendant la trêve de Noël, le retour d’un autre grand ancien : Moustapha Sonko, nommé conseiller sportif, après avoir été un GM éphémère des Mets 92 l’an dernier. « Il va permettre au Metropolitans Basketball Club d’entrer dans une nouvelle dimension », écrit le club.

Ancien coéquipier de… Sacha Giffa lors de ses jeunes années à Levallois, Moustapha Sonko a partagé « son énorme plaisir et sa grande fierté de revenir au club ». Nouveau président des Metropolitans, grâce à un rapprochement entre le LSC et EuroStep Ventures, Luc Dayan s’est lui félicité de voir revenir le vice-champion olympique 2000 au bercail. « C’est très important pour nous de voir un acteur aussi important du monde du basket nous rejoindre. Moustapha est chez lui au LMBC et va nous aider à écrire une nouvelle page de l’histoire de la franchise des Metropolitans née dans les années 90 autour de Charles Biétry. » Avant un autre retour d’envergure prochainement ?