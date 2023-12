MVP de l’Euro 2017, Goran Dragic prend sa retraite

NBA - MVP de l'Euro 2017, Goran Dragic a pris sa retraite de joueur professionnel à 37 ans, après 15 saisons NBA.

Goran Dragic (1,91 m, 37 ans) prend sa retraite de joueur professionnel après 20 années passées à haut-niveau, dont 15 en NBA, indique le média slovène Siol.net.



Le meneur gaucher a tourné à 13,3 points de moyenne en 946 matches. Drafté en 45e position en 2008 après avoir joué pour l’Ilirija Ljubljana en deuxième division slovène (2003-2004), au Slovan Ljubljana (de 2004 à 2006), pour le club espagnol de Murcie (2006-2007) et l’Olimpija Ljubljana (2007-2008), il a commencé à Phoenix où il a explosé lors de son deuxième passage, terminant MIP (meilleure progression de la saison) en 2013-2014 lors d’une saison terminée à 20,3 points de moyenne. Ensuite, il a longtemps brillé du côté de Miami où il est devenu All-Star et a atteint la finale des playoffs dans la bulle fin 2020. Son impact s’était considérablement réduit ces deux derniers saisons, au point d’être baladé au sein de quatre franchises (Toronto, Brooklyn, Chicago et Milwaukee).

En équipe nationale, Goran Dragic a connu de nombreuses compétitions internationales. Son principal fait d’armes reste son titre de champion d’Europe en 2017, à Istanbul, avec un titre de MVP à la clé. Pour cela, le Ljubljanais restera toujours une légende en son pays.