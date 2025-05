Nadir Hifi lui aussi en NCAA ? Son agent écarte cette hypothèse

L’avenir de Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) semble tracé vers la Roca Team. Alors que son arrivée à Monaco a été largement relayée dans les médias mi-avril, une rumeur inattendue a émergé ce lundi : selon le journaliste espagnol Gerard Solé, des universités NCAA auraient formulé des propositions « très puissantes économiquement » à l’arrière franco-algérien. Une information immédiatement contredite par son agent.

Le journaliste Gerard Solé a lancé cette information dans un tweet publié ce lundi, affirmant que « la NCAA frappe à la porte de Nadir Hifi » et que le joueur de 22 ans (né en 2002) disposerait de « propositions très puissantes économiquement » pour rejoindre le championnat universitaire américain la saison prochaine.

Une hypothèse jugée farfelue par son agent Olivier Mazet, contacté par BeBasket, qui s’est ensuite exprimé à son tour sur Twitter : « Évidemment… On parle d’un joueur d’EuroLeague qui vient d’être élu Rising Star et qui est sur le point de prolonger ou de signer un nouveau contrat ! Cela n’a aucun sens ! »

Une réaction qui rappelle que Nadir Hifi a été désigné Rising Star en EuroLeague cette saison, un prix qui récompense les jeunes joueurs prometteurs de la compétition. Dans ce contexte, une hypothétique bascule vers le championnat universitaire américain, généralement réservé aux joueurs en quête de visibilité ou de formation, paraît en effet difficilement crédible. D’autant plus que sa venue à Monaco pour intégrer un cador de l’EuroLeague semble imminente.

