Nancy enchaîne les lourds revers : « On ne peut pas continuer comme ça »

Certes privé de Chris Clemons (1,77 m, 27 ans) jusqu’à samedi, le SLUC Nancy a perdu ses trois derniers matches de 81 points au cumul. Malgré un effectif qui bénéficie d’une belle continuité, l’équipe de Sylvain Lautié peine sur ce début d’exercice (2 victoires et 4 défaites en Betclic ELITE, éliminée en Coupe de France). Archi dominée par Monaco malgré l’absence de plusieurs cadres de la Roca Team, les Couguars ont encaissé 98 points.

« On savait que ça allait être un Monaco défensif, avec cette composition d’équipe, a commenté Sylvain Lautié dans L’Est Républicain. On a tenu un gros quart-temps. Ensuite, dans le deuxième quart-temps, nous avons fait quelques erreurs… et les arbitres aussi. Mais Monaco est meilleur que nous et nous a impactés physiquement, nous a fait déjouer. Nous n’avons pas pour installer notre jeu. En revanche, on a vu un bon retour de Chris (Clemons). De temps en temps, on sent que ça nous échappe et ça nous échappe d’un coup… On prend des gros éclats sur peu de temps. Il faut apprendre à serrer le jeu ».