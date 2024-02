Nancy espère que la victoire contre la JL Bourg est « l’embryon d’un nouveau départ »

Paris, Monaco et Bourg-en-Bresse. Peu d’équipes peuvent se targuer d’avoir accrochées à leur tableau de chasse ces trois équipes cette saison. Aucune… à part Nancy. Vainqueur de Bourg-en-Bresse ce mardi (95-87), le SLUC a créé la surprise de ces 1/8e de finale de la Coupe de France pour le moment.

Les Lorrains ont décroché leur 2e succès seulement de l’année 2024, après une première victoire en Coupe de France déjà, contre Rennes tout début janvier. Autrement, l’équipe de Sylvain Lautié reste sur six défaites consécutives en Betclic ELITE, une série qui a débuté fin décembre… par une correction contre la JL Bourg. Ce mardi, de nouveau à Gentilly, Nancy a pu prendre une petite revanche sur les Bressans. Avec de la domination au rebond (42 à 33) et de la présence sur la ligne des lancers-francs (26/32), l’équipe de Sylvain Lautié a retrouvé plusieurs éléments qui faisaient sa force en début de saison.

« On a mis plus de mouvement et de vitesse dans notre jeu. Les joueurs ont été superbes, félicitait l’entraîneur nancéien Sylvain Lautié auprès de l’Est Républicain. On a eu quelques passages où on a calé mais on doit encore trouver la bonne carburation. […] C’est un match qui compte pour du beurre mais profitons du moment. On a battu Paris, Monaco et maintenant Bourg-en-Bresse. C’est l’embryon d’un nouveau départ. »