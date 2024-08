Nancy veut « courir plus » et corrige Champagne Basket (+54) pour sa première !

L’effectif new look du SLUC Nancy, pour sa rentrée, a usé de ses qualités athlétiques afin de rouler sur Champagne Basket (114-60) à Champigneulles. Avec un effectif désormais rajeuni, la fraîcheur du SLUC a parlé face à une équipe marnaise, qui avait pourtant débuté sa préparation par un premier succès convaincant contre l’Alliance Sport Alsace (95-70).

Dominés dans tous les secteurs du jeu et en panne d’adresse (1/16 à longue distance), les hommes de Vincent Dumestre ont pris une correction (46-151 à l’évaluation), malgré les débuts de Kevin Samuel (13 points à 6/8 et 3 rebonds), nouvellement arrivé. Guillaume Grotzinger, l’enfant du SLUC Nancy, a eu du mal à exister face à son club formateur (-2 d’évaluation en 20 min) et une paire de meneurs déjà bien affûtée côté lorrain, 15 points et 6 passes décisives pour Chris Clemons, 12 unités pour Matthieu Gauzin.

« Un bon premier match »

« C’est un bon premier match, avec beaucoup de rotations », a réagi Sylvain Lautié, au micro de l’Est Républicain, tout en dévoilant quelques indices sur le profil de son équipe. « Je trouve que nous accélérons bien le jeu, nous relançons vite, nous sommes assez hauts sur les lignes de passes. […] Si on arrive à défendre haut, à se mettre vite en place, je pense qu’on sera capables de piquer des ballons et d’avoir des paniers de relance. L’année dernière, nous ne courions pas toujours suffisamment. Cette saison, nous allons courir plus. »

Le SLUC Nancy affrontera le Metz BC (N1) lundi à Mirecourt avant d’enchaîner face à des clubs de Betclic ÉLITE tels que Dijon et Saint-Quentin. De son côté le Champagne Basket recevra deux fois : Bruxelles à Châlons, puis Rouen à Reims.