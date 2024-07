Nando De Colo rassurant sur son état de forme : « J’ai fait ce qu’il fallait »

Dire que la saison de Nando De Colo (1,95 m, 37 ans) a été perturbée par les blessures relève de l’euphémisme. Continuellement arrêté ces derniers mois pour différents soucis de santé, l’ancien MVP de l’EuroLeague a raté la bagatelle de 32 matchs cette saison, Betclic ELITE et EuroLeague confondues. Touché à la cheville fin avril, l’ancien Choletais a pénalisé l’Asvel sur la fin de saison et laissé planer le doute jusqu’au bout quant à sa présélection dans le groupe France en vue des jeux de Paris 2024.

Interrogé par nos soins jeudi, en marge du Media Day de l’équipe de France organisé par la FFBB, le champion d’Europe 2013 avec l’équipe de France s’est exprimé sur son état de forme. « Ça va. J’ai fait ce qu’il fallait. J’ai eu le temps de me remettre avant de reprendre avec l’équipe de France sachant que j’ai pu revenir sur la fin de saison, quitte à forcer un peu. »

Rassurant, l’ancien du CSKA Moscou en profitait pour souligner l’encadrement dont il bénéficie sur cette préparation. « Au niveau de la cheville il n’y a pas plus de problèmes que ça. Elle ne m’empêche pas de jouer. Et ici j’ai l’avantage d’avoir un staff médical au complet pour pouvoir continuer à me suivre. » Avant de conclure, prévenant. « Maintenant il faut faire attention à bien continuer le travail, surtout sur la mobilité, et à partir de là tout ira bien. »

Alors que le sélectionneur Vincent Collet présentera sa liste définitive en fin de semaine, le joueur de 37 ans sait qu’il lui faudra être à 100% pour espérer participer aux prochains jeux et honorer sa 11e campagne sous le maillot tricolore.