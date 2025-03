Nanterre 92 : les scénarios pour une qualification en quart de finale de la BCL

Nanterre 92 s’apprête à disputer ce mercredi 26 mars le dernier match de la seconde phase de la BCL. Actuellement 3e sur 4 de son groupe, le club des Hauts-de-Seine va tenter de s’immiscer aux deux premières places qualificatives, synonyme de quart de finale, en délogeant soit Nymburk (1er), soit Murcie (2e)

Pour espérer poursuivre sa route dans les phases finales de la Ligue des Champions, Nanterre 92 a déjà un impératif : s’imposer à Szombathely, en Hongrie, peu importe l’écart. Cette condition remplie, l’équipe de Philippe Da Silva pourra alors s’attarder sur le résultat de l’autre rencontre du groupe, entre les Tchéques de Nymburk et les Espagnols de Murcie.

Et autant dire que pour Nanterre, une qualification au top 8 de la Ligue des Champions passera quasi assurément par un succès de Nymburk. En effet, l’autre scénario pour une qualif’ serait une victoire de Murcie, mais par 60 points au moins, ce qui paraît logiquement très hypothétique.

Au match aller contre Szombathely, Nanterre 92 avait plutôt facilement pris la mesure des Hongrois (83-71). Lors de la phase aller, Nymburk avait également pris le meilleur sur Murcie (85-70). Reste donc à espérer pour les Nanterriens que les scénarios du retour soient la copie conforme de l’aller. Ces derniers restent sur une bonne dynamique en championnat, avec toujours l’espoir de jouer le play-in de la Betclic ELITE, après une victoire à Saint-Quentin.

𝐇𝐨𝐰 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐢𝐬 #BasketballCL 𝐑𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝟏𝟔 𝐛𝐞𝐞𝐧? 🧐🎫 So much so, there are still five Quarter-Finals tickets up for grabs ahead of the final Gameday. Check out the permutations for the final week below! ⏬

— Basketball Champions League (@BasketballCL) March 24, 2025