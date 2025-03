Nanterre garde le play-in dans le viseur grâce à une grosse victoire à Saint-Quentin

Alors que Saint-Quentin avait l’opportunité de réintégrer le Top 6 de Betclic ÉLITE, à la faveur de la défaite du Mans à Dijon, le SQBB a manqué le coche, vaincu à domicile par Nanterre (67-76).

Une défaite qui ne souffre d’aucune contestation, tant la JSF a régné sur les débats pendant la majeure partie de la rencontre. Malgré les 18 unités de Jerome Robinson, les Axonais ont longtemps navigué dans une forme de léthargie offensive qui les a relégués à -17 à l’entame du troisième quart-temps (43-60).

À huit pros seulement

Finalement victorieux 76-67, mis sous pression la veille par les victoires chalonnaises et dijonnaises, les Nanterriens ne se laissent pas distancer par le Top 10. Toujours à une seule longueur du play-in, les coéquipiers de Benjamin Sene (16 points à 6/14, 4 rebonds et 6 passes décisives) ont livré une prestation référence en Picardie.

Une victoire d’autant plus méritante, que Nanterre était en sous-effectif, avec seulement huit pros disponibles, et un Roko Prkacin limité à 6 petites minutes de jeu, avec 4 fautes. La raquette francilienne a été dominante : William Howard a signé un faux double-double (15 points, 8 rebonds, 3 passes décisives, 4 interception et 10 fautes provoquées), Justin Tillman un vrai (17 points et 11 rebonds) tandis que Desi Rodriguez a été complet (12 points, 6 rebonds et 4 passes décisives).