Nanterre enchaîne : large succès contre Bruxelles avant le début de saison

Après son large succès mercredi contre Le Portel, Nanterre a confirmé trois jours plus tard contre Bruxelles (79-46), au Palais des Sports Maurice Thorez. L’équipe de Julien Mahé boucle ainsi sa préparation avec un bilan positif (4 victoires et 3 défaites) avant d’entamer la Betclic ELITE mardi prochain face à l’Élan Chalon.

Les Nanterriens bouclent leur pré-saison sur une belle victoire à domicile avant le coup d’envoi de la @Betclic_ELITE ! 🔥🤯 pic.twitter.com/2LGzG745WT — Nanterre 92 (@Nanterre92) September 20, 2025

Dossou Yovo en patron, Sène en maître à jouer

Accrochés en début de rencontre (12-12 après dix minutes), les Franciliens ont passé la vitesse supérieure dans le deuxième quart-temps (26-7). Avec cette accélération, Bruxelles n’a jamais pu revenir.

Encore très solide, Mathis Dossou-Yovo a dominé la raquette avec 23 points à 9/12 aux tirs, 7 rebonds, 3 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 28 d’évaluation en seulement 20 minutes. Face à lui, son compatriote Jared Ambrose a connu une soirée compliquée (0 d’évaluation).

Dans un autre registre, le meneur Benjamin Sene a mené le jeu avec autorité : 14 points à 6/9 aux tirs, 3 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions pour 21 d’évaluation en 27 minutes.

Cap sur la Betclic ELITE

Cette préparation réussie permet à Nanterre d’aborder la reprise avec confiance. Le premier rendez-vous officiel aura lieu mardi 30 septembre au Colisée de l’Élan Chalon, une rencontre initialement prévue le week-end mais décalée en raison de la participation du club bourguignon au tour préliminaire de la BCL en Bulgarie.