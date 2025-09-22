Recherche
Présaison

Nanterre enchaîne : large succès contre Bruxelles avant le début de saison

Présaison - Nanterre a conclu sa préparation par une deuxième victoire de rang, en écrasant Bruxelles samedi soir (79-46). Mathis Dossou Yovo et Benjamin Sène se sont particulièrement illustrés au Palais des Sports Maurice Thorez.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nanterre enchaîne : large succès contre Bruxelles avant le début de saison

Mathis Dossou-Yovo a dominé à l’intérieur contre Bruxelles

Crédit photo : Nanterre 92

Après son large succès mercredi contre Le Portel, Nanterre a confirmé trois jours plus tard contre Bruxelles (79-46), au Palais des Sports Maurice Thorez. L’équipe de Julien Mahé boucle ainsi sa préparation avec un bilan positif (4 victoires et 3 défaites) avant d’entamer la Betclic ELITE mardi prochain face à l’Élan Chalon.

Dossou Yovo en patron, Sène en maître à jouer

Accrochés en début de rencontre (12-12 après dix minutes), les Franciliens ont passé la vitesse supérieure dans le deuxième quart-temps (26-7). Avec cette accélération, Bruxelles n’a jamais pu revenir.

Encore très solide, Mathis Dossou-Yovo a dominé la raquette avec 23 points à 9/12 aux tirs, 7 rebonds, 3 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 28 d’évaluation en seulement 20 minutes. Face à lui, son compatriote Jared Ambrose a connu une soirée compliquée (0 d’évaluation).

Dans un autre registre, le meneur Benjamin Sene a mené le jeu avec autorité : 14 points à 6/9 aux tirs, 3 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions pour 21 d’évaluation en 27 minutes.

Cap sur la Betclic ELITE

Cette préparation réussie permet à Nanterre d’aborder la reprise avec confiance. Le premier rendez-vous officiel aura lieu mardi 30 septembre au Colisée de l’Élan Chalon, une rencontre initialement prévue le week-end mais décalée en raison de la participation du club bourguignon au tour préliminaire de la BCL en Bulgarie.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
