Nanterre gagne à Dijon après « 35 minutes de haute volée »

Betclic ÉLITE - Nanterre a réalisé "35 minutes de haute volée" pour s'imposer 84 à 82 chez la JDA Dijon ce samedi 9 décembre.

Nanterre a signé sa neuvième victoire de la saison ce samedi 9 décembre lors de la 15e journée de Betclic ÉLITE. Les Franciliens se sont imposés 84 à 82 à Dijon sur un buzzer beater de Benjamin Sène.

Le club champion de France 2013 a dominé la JDA la majeure partie de la rencontre avant de voir les locaux recoller. Mais finalement, le meneur/arrière girondin de la JSF a redonné l’avantage décisif aux siens.

« Je crois qu’on a fait 35 minutes de haute volée, estime l’entraîneur Pascal Donnadieu dans Le Bien Public. Ici, c’est vraiment difficile de gagner. Pour moi Dijon est, au moins en termes de potentiel d’équipe, dans le top 6 du championnat. C’est une grosse performance, on était vraiment bien en place, on a fait le match parfait ou presque. Dommage d’avoir un peu perdu les pédales. On a été sauvé par Superman qui a mis un panier au buzzer, chapeau à Ben (Sene), mais cette victoire n’est pas un hold-up, cela l’aurait été si Dijon avait gagné même si ça arrive en basket. »

Pour l’emporter, Nanterre a tenté des coups tactiques qui ont payé. De quoi confirmer la bonne phase aller de la saison régulière.

« On a tenté des choses sur (Jacques) Alingué, Vitalis Chikoko nous a posés plus de problèmes, mais on avait fait des paris défensifs et on les a bien tenus. Dans le dernier quart-temps, on encaisse 28 points, on s’est précipité et dès qu’ils ont du rythme, ils deviennent très durs à jouer. On va retenir le contenu pendant 35 minutes et l’état d’esprit de cette équipe avec seulement deux Américains (Justin Bibbins et Desi Rodriguez, NDLR). Je suis vraiment ravi de ce début de championnat, on met beaucoup d’envie et de combativité, on n’est plus très loin de la Leaders Cup. Cela fait longtemps qu’on n’y est pas allé, ce serait une belle récompense. »

Un Desi Rodriguez record

L’intérieur All-Star de Nanterre Desi Rodriguez a été dominant avec 23 points à 8/10 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives (son record en France) en seulement 23 minutes. « Il a dominé, on connait ses qualités et l’équipe a eu la sagesse de lui donner beaucoup de ballons. » Au point de tenter cinq fois plus de tirs à 2-points (47) que de tirs à 3-points (9). « On a essayé de jouer sur nos points forts, on ne fait que 5/9 à 3-points, on a respecté le plan de jeu qu’on avait mis en place. » Une équipe disciplinée donc, qui s’installe en haut de tableau.