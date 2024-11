Nanterre remplace numériquement Frank Jackson par Nathan Zulemie, pour l’instant…

Confronté au départ de Frank Jackson vers la Chine pendant la trêve internationale, Nanterre n’a pas encore trouvé le remplaçant de l’arrière aux 214 matchs NBA, même si le club francilien assure continuer à chercher. Mais la JSF s’est tout de même assurée un nouveau contrat professionnel : celui de son Espoir Nathan Zulemie (1,94 m, 20 ans).

Le club et @FWJackson15 ayant mis fin à leur accord c’est Nathan Zulemie, formé au club et champion de France U15 avec la génération @wemby, qui prendra numériquement sa place en signant son 1er contrat Pro. Le club continue de chercher un renfort pour la suite de la saison. pic.twitter.com/0MZPm7B1pX — Nanterre 92 (@Nanterre92) November 28, 2024

Une belle récompense pour le natif de Suresnes, véritable enfant du club, arrivé à Nanterre en… 2012. Champion de France U13 aux côtés de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly en 2017 avec la sélection départementale des Hauts-de-Seine, il a connu toutes les catégories des U9 jusqu’au niveau professionnel (déjà aperçu à quatre reprises en Betclic ÉLITE). Combo-guard polyvalent, athlétique et étalant un gros volume de jeu, Zulemie tourne à 8,8 points à 40%, 2,8 rebonds et 3,2 passes décisives de moyenne avec les Espoirs.