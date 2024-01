Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly : de coéquipiers en sélection départementale U13 à adversaires en NBA…

Huit jours après leur premier affrontement à Washington, Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly vont se retrouver cette nuit à San Antonio pour un deuxième affrontement en NBA. Un nouveau chapitre dans une belle amitié, née en 2017 avec la sélection départementale des Hauts-de-Seine. Avant la finale de Betclic ÉLITE l’an dernier contre l’AS Monaco, nous vous avions narré leur premier trophée commun, décroché dans la Drôme avec le titre de champion de France U13. Avant leur rendez-vous texan, nous vous proposons une rediffusion de ce texte.

De Bourg-de-Péage à Roland-Garros, Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly ont déjà disputé une finale nationale ensemble. Ils l’ont même gagné. C’était en 2017, avec le Tournoi Inter-Comités (TIC) U13. L’un était déjà en formation à la JSF Nanterre, l’autre évoluait à Courbevoie et ils se sont retrouvés sous les couleurs de la sélection des Hauts-de-Seine.« Sans être très proches au début, ils s’entendaient très bien », explique l’entraîneur Manuel de Carvalho. « Ils se sont entraînés ensemble pendant deux ans mais ça a été très progressif. Ce sont deux joueurs qui ont une mentalité et une personnalité complètement compatibles. Ça s’est très bien passé humainement. »

Le tournoi a démarré le jeudi 25 mai par une facile victoire contre les Landes (67-48) de Matéo Bordes, avec 10 points et 4 contres pour Wemby. Mais cette entrée en matière était surtout l’occasion pour Bilal Coulibaly (18 points à 7/10, 6 rebonds, 2 interceptions et 6 balles perdues) de prouver quelque chose. « Bilal était extrêmement talentueux mais avait un petit manque de confiance en lui, étant donné qu’il jouait avec des joueurs de Levallois et Nanterre, qui évoluaient au niveau régional, alors que lui était en départemental. Il s’est très rapidement mis au niveau des autres pour finir dans le cinq de départ et être incontournable. » Plus tard dans la journée, nouveau succès face aux Pyrénées-Orientales (45-34) : 3 petits points pour celui qui jouait meneur du haut de ses 166 centimètres, de nouveau 10 pour son coéquipier.

1,66 m pour Coulibaly, déjà 2,05 m pour Wembanyama !

Le vendredi 26 mai, en demi-finale, avec un grand Nathan Zulémie (24 points et 6 interceptions), les Franciliens écartent facilement le Maine-et-Loire (76-49). Pendant que le natif de Saint-Cloud cumule 7 points à 1/5, 3 rebonds et 2 passes décisives, le futur n°1 de la draft se montre à son avantage (17 points à 8/19, 13 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions). « Victor était déjà un prospect énorme », affirme Manu de Carvalho. « Ce que j’ai vu à 12 ans et 2,05 m chez lui, je ne l’avais jamais vu avant… C’était un joueur capable de dribbler comme un meneur, de passer la balle main gauche ou main droite tout terrain, de dribbler des deux mains, qui faisait des fade-away, des euro-step, des spin-moves, des lay-back, des tirs à trois points… Dans le jeu, il était déjà exactement pareil : il n’avait peur de rien, il était assez facile et prenait les responsabilités. »

Bis repetita en finale le lendemain face au Haut-Rhin de Kymany Houinsou (17 points à 7/21, 16 rebonds et 6 passes décisives) : Victor Wembanyama (19 points à 8/17, 10 rebonds et 3 contres) porte les Hauts-de-Seine vers le titre national (70-59), malgré l’évaluation négative de Bilal Coulibaly (-2, avec 5 points à 2/10, 2 rebonds et 2 passes décisives). Peu importe, l’histoire retiendra que leur aventure commune a réellement démarré au complexe Vercors de Bourg-de-Péage, avec un trophée de MVP (ou plutôt, Avenir en Grand) pour Wembanyama, remis par Nicolas Lang et Stéphane Risacher (dont le fils Zaccharie jouait avec le Rhône).

« Un prospect énorme » : Wembanyama MVP, évidemment

« Il faut savoir que c’était la dernière fois que cette compétition se jouait », rappelle Manu de Carvalho. « Nous n’avions jamais remporté ce titre-là avec les Hauts-de-Seine et nous sommes donc les derniers champions de France de la catégorie. En 22 ans à la tête de la sélection, je ne l’avais jamais gagné et on le fait avec Victor et Bilal, c’est incroyable. Au niveau humain, c’était une équipe très agréable, très facile à gérer. Il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent : j’ai vu Victor mettre des dunks en U13, j’ai vu Bilal faire un match à 17 points en phase nationale… C’était une vraie aventure humaine : les parents nous avaient accompagné, je retiens tous les moments passés à l’hôtel avec les gamins. Et il y avait un niveau de jeu incroyable, bien plus fort que toutes les autres sélections que l’on avait. » Quoi de plus logique avec deux futurs Top 7 de draft dans la même équipe ?

Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly : de coéquipiers en sélection départementale U13 à adversaires en NBA… Prev 1 / 12 Next La photo d'équipe ; avec le n°5, on reconnait aussi Nathan Zulemie, aperçu en Betclic ÉLITE avec Nanterre 19 février 2017 : en battant le Val-de-Marne (52-37) en finale, les Hauts-de-Seine se qualifient pour le TIC de Zone 17 avril 2017 : la sélection du 92 (avec Wembanyama à droite et Coulibaly à gauche) s'adjuge le TIC de Zone et se qualifie pour le tournoi national, avec cinq autres départements Victor Wembanyama avec le trophée du TIC de Zone entre ses mains 25 mai 2017 : arrivés dans la Drôme pour le TIC, les Alto-Séquanais posent devant leur hôtel à Valence TGV Une assiette à finir pour Victor Wembanyama. 3e à gauche, Bilal Coulibaly se marre Les Hauts-de-Seine de Wembanyama et Coulibaly champions de France U13 en 2017 (photo : FFBB) Avec les filles du Bas-Rhin, également sacrées dans la catégorie féminine Entouré de Stéphane Risacher et Nicolas Lang, Victor Wembanyama pose avec la meilleure joueuse féminine, Morgan Ouambeti Doyongo du Gers (photo : FFBB) Bilal Coulibaly avec son mentor Manu de Carvalho après le titre national Selfie dans les vestiaires Ou selfie flou

Sauf mention contraire, toutes les photos sont signées Manuel de Carvalho. Cliquez sur l’image pour mettre le diaporama en plein écran.