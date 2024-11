Nantes fait revenir Bryce Nze

Après avoir changé d’entraîneur, de meneur, Nantes continue de modifier son effectif avec le retour au club de Bryce Nze (2,02 m, 26 ans). L’Hermine a pour but de « densifier physiquement » son effectif explique le nouveau coach Rémy Valin alors que Ibrahima Haidara (2,05 m, 32 ans), Darel Poirier (2,07 m, 27 ans), Jean-Fabrice Dossou (2,11 m, 24 ans) et le Suédois Adam Ramstedt (2,10 m, 29 ans) composaient jusqu’ici sa raquette.

Dernier de Pro B à la trêve internationale avec 10 défaites en 12 matches de saison régulière, Nantes espère redresser la barre avec son effectif remanié. La saison passée, Bryce Nze avait montré de belles choses. Disposant des qualités nécessaires pour évoluer dans le basket spécifique à la Pro B, mobile et physique, l’Américano-Nigérian a tourné à 10,8 points à 57,3% de réussite aux tirs, 7,4 rebonds et 2,4 passes décisives pour 15,7 d’évaluation en 24 minutes. Depuis, le Wisconsinois avait entamé la saison aux côtés de son meneur Kyle Riddley (1,90 m, 28 ans) au sein du club israélien de l’Hapoel Safed Galil.

La déclaration de l’entraîneur Rémy Valin sur le retour de Bryce Nze à Nantes :

« L’arrivée de Bryce correspond à une volonté de densifier physiquement notre équipe, et nous apporter des rebonds offensifs et défensifs. Ses qualités offensives vont nous aider à être plus performants dans le secteur intérieur. Son arrivée est une très bonne chose pour nous, il s’était imposé comme un très bon intérieur de Pro B la saison passée. De plus, il connaît parfaitement le club et Kyle. »