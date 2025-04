Nantes prolonge Hugo Mienandi : pari réussi pour l’ancien du MSB

Hugo Mienandi va poursuivre son aventure avec le Nantes Basket Hermine. Le club de Loire-Atlantique a annoncé la prolongation de l’ailier-fort polyvalent jusqu’en juin 2027. Une belle récompense pour celui qui a rejoint le club en début de saison, à la recherche de temps de jeu.

L’un des joueurs clés du maintien de Nantes en Pro B

Sans grande perspective de temps de jeu au Mans, son club formateur, Hugo Mienandi (2,00 m, 21 ans) a rapidement pris la décision au début de l’exercice 2024-2025 de quitter la Sarthe. Après avoir déjà connu la Pro B à Évreux et dernièrement à Angers, le champion d’Europe U20 a de nouveau rejoint l’antichambre de l’élite, encore une fois dans les Pays de la Loire, mais à Nantes.

Arrivé au NBH peu après la nomination de Rémy Valin sur le banc, Hugo Mienandi a bien participé au revirement nantais à partir de la seconde partie de saison. Il était l’un des trois jokers utilisés par le club cette saison, avec également Kyle Riddley et Bryce Nze. Sa polyvalence et ses qualités athlétiques ont notamment été importantes lorsque Nantes a dû faire face à pas mal de blessures, dont celles de Darel Poirier et Jean-Fabrice Dossou. En une vingtaine de matchs, il tourne à 6,1 points à 60% aux tirs dont 33% à 3-points, et 3,6 rebonds en 20 minutes de jeu en moyenne.

Après la prolongation de Rémy Valin, elle aussi jusqu’en 2027, le Nantes Basket Hermine poursuit donc la construction de l’avenir en sécurisant le futur de Hugo Mienandi.