Nantes : Rémy Valin confirme le départ de Raijon Kelly

Comme pressenti, Raijon Kelly va quitter le Nantes Basket Hermine. Avec l’arrivée du meneur Kyle Riddley pour sortir le NBH de sa place de lanterne rouge, l’ancien joueur de Lille, Boulazac et Angers va devoir faire ses bagages. Son entraîneur Rémy Valin l’a confirmé à Ouest-France.

« On a besoin d’un profil différent à la mène pour cette équipe, explique le technicien nantais. « Il nous faut de la vitesse et du physique. Kyle est un meneur athlétique, plus scoreur et passeur que gestionnaire. Il est dur en défense et peut aller très vite balle en main. »