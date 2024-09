Nantes se relance en étrillant Chartres

Battu d’entrée lors de la première journée par Aix-Maurienne (74-87), Nantes devait se relancer ce dimanche après-midi. « Il y a gros danger…On n’est pas prêt, c’est le constat. Ils nous ont donné une leçon d’intensité et d’envie…Ils nous ont botté les fesses, ce n’est pas possible de débuter comme cela…On ne respecte rien ! » disait le coach Laurent Pluvy sur le site du club. Son message a été entendu par son équipe qui s’est imposée face à Chartres (66-88).

Le duo Dossou – Marnette écœure Chartres

Après une entame de match sérieuse (20-25, 10′), les Nantais ont pu notamment compter sur l’efficacité du duo Jean-Fabrice Dossou (25 points, 13 rebonds et 3 interceptions pour 35 d’évaluation) – Louis Marnette (21 points et 3 passes décisives pour 22 d’évaluation) pour prendre les commandes et creuser l’écart dans cette première mi-temps (42-51, 20′).

Revenus sur le parquet avec les mêmes intentions, les joueurs de Laurent Pluvy ont poursuivi leur festival offensif, infligeant un sévère 9-2 en cinq minutes au promu chartrain pour prendre le large (44-60, 25′). Incapable de répondre offensivement à l’efficacité nantaise, Chartres s’est logiquement laissé distancer. En tête à l’issue d’un troisième quart-temps très offensif (53-66, 30′), Nantes a contrôlé cette fin de match sans trembler. Comme pour le troisième quart-temps, les Nantais ont débuté le dernier quart-temps tambour battant avec un 7-0 d’entrée, pour prendre 20 longueurs d’avance (53-73, 34′).

Une réaction était attendue après un premier match compliqué à domicile. Les Nantais ont répondu de la meilleure des manières en signant un large succès (66-88) pour clôturer cette deuxième journée de Pro B. De son côté, Chartres sombre en dernière position du classement.