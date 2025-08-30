Recherche
NBA

Bogdan Bogdanovic incertain pour la suite de l’EuroBasket avec la Serbie

EuroBasket - L'équipe nationale serbe attend l'évaluation médicale des Los Angeles Clippers concernant Bogdan Bogdanovic. Le capitaine, blessé aux ischio-jambiers face au Portugal, pourrait manquer la suite du tournoi selon la décision de sa franchise NBA.
00h00
Bogdan Bogdanovic incertain pour la suite de l’EuroBasket avec la Serbie

Bogdan Bogdanovic s’est blessé contre le Portugal ce vendredi

Crédit photo : FIBA

La participation de Bogdan Bogdanovic à la suite de l’EuroBasket reste incertaine après sa blessure contractée lors du match contre le Portugal. Le meneur-arrière des LA Clippers, qui porte le brassard de capitaine de la sélection serbie, souffre d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’a contraint à déclarer forfait pour la rencontre face à la Lettonie.

Une procédure habituelle entre les franchises NBA et les équipes nationales

L’état-major médical de l’équipe nationale serbe attend désormais l’évaluation des médecins des Los Angeles Clippers, selon Meridian Sports. Cette procédure est standard pour tous les joueurs NBA évoluant avec leurs sélections nationales lors des compétitions internationales.

Les LA Clippers détiennent le dernier mot concernant la participation de leur joueur au reste du tournoi. Bien que Bogdanovic soit couvert par l’accord FIBA-NBA qui assure les joueurs lors des compétitions internationales, aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant sa disponibilité pour les prochains matchs de la Serbie.

Cette situation illustre parfaitement l’équilibre délicat entre les intérêts des franchises NBA et les ambitions des équipes nationales. Pour la Serbie, perdre son capitaine et l’un de ses joueurs les plus expérimentés représenterait un coup dur dans sa quête de médaille européenne.

L’incertitude plane donc sur l’avenir immédiat de Bogdanovic dans cette compétition, la franchise californienne privilégiant logiquement la santé à long terme de son joueur en vue de la saison NBA 2024-2025. Une décision devrait intervenir dans les prochaines heures.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Serbie
Serbie
Suivre
NBA
NBA
Suivre
Portugal
Portugal
Suivre
Lettonie
Lettonie
Suivre
