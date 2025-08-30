Bogdan Bogdanovic incertain pour la suite de l’EuroBasket avec la Serbie

La participation de Bogdan Bogdanovic à la suite de l’EuroBasket reste incertaine après sa blessure contractée lors du match contre le Portugal. Le meneur-arrière des LA Clippers, qui porte le brassard de capitaine de la sélection serbie, souffre d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’a contraint à déclarer forfait pour la rencontre face à la Lettonie.

Une procédure habituelle entre les franchises NBA et les équipes nationales

L’état-major médical de l’équipe nationale serbe attend désormais l’évaluation des médecins des Los Angeles Clippers, selon Meridian Sports. Cette procédure est standard pour tous les joueurs NBA évoluant avec leurs sélections nationales lors des compétitions internationales.

Les LA Clippers détiennent le dernier mot concernant la participation de leur joueur au reste du tournoi. Bien que Bogdanovic soit couvert par l’accord FIBA-NBA qui assure les joueurs lors des compétitions internationales, aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant sa disponibilité pour les prochains matchs de la Serbie.

Cette situation illustre parfaitement l’équilibre délicat entre les intérêts des franchises NBA et les ambitions des équipes nationales. Pour la Serbie, perdre son capitaine et l’un de ses joueurs les plus expérimentés représenterait un coup dur dans sa quête de médaille européenne.

L’incertitude plane donc sur l’avenir immédiat de Bogdanovic dans cette compétition, la franchise californienne privilégiant logiquement la santé à long terme de son joueur en vue de la saison NBA 2024-2025. Une décision devrait intervenir dans les prochaines heures.