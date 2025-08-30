Recherche
EuroBasket masculin

Bodganovic blessé, Petrusev exclu, Pesic en colère : la Serbie a souffert contre le Portugal

EuroBasket - La Serbie a dominé le Portugal (80-69) lors de son deuxième match à l’EuroBasket 2025, mais la victoire a été ternie par la blessure de Bogdan Bogdanovic, l’exclusion de Filip Petrusev et la colère du sélectionneur Svetislav Pesic face au manque de sérieux de ses joueurs.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nikola Jokic et la Serbie ont galéré contre le Portugal

Crédit photo : FIBA

La Serbie de Nikola Jokic a battu le Portugal (80-69) lors de la 2e journée de l’EuroBasket 2025. Mais entre la blessure de Bogdan Bogdanovic, l’exclusion de Filip Petrusev et la colère de Svetislav Pesic, la soirée n’a pas été de tout repos pour les Serbes.

– Groupe A

Un match plus compliqué que prévu

Grande favorite face au Portugal, la Serbie a peiné à imposer sa supériorité. Le match a vite basculé dans l’inattendu avec l’exclusion de Filip Petrusev après seulement quatre minutes de jeu, coupable d’un coup porté à Diogo Brito. « J’ai fait un gros écran, mais c’était un geste de basket. Ensuite j’ai pris un coup, c’était aux arbitres de juger. J’aurais préféré que Petrusev ne soit pas expulsé », a réagi le Portugais en conférence de presse.

Dans la foulée, la Serbie a perdu son capitaine Bogdan Bogdanovic, touché aux ischio-jambiers en fin de deuxième quart-temps et qui n’est pas revenu sur le parquet. Des examens médicaux devaient préciser la gravité de la blessure ce samedi, selon Meridian Sport.

Malgré ces coups durs, Nikola Jokic a porté son équipe avec 23 points et 10 rebonds. Nikola Jovic (18 points) et Ognjen Dobric ont assuré le scoring décisif dans le money-time. La Serbie s’impose finalement 80-69 et signe un deuxième succès en autant de rencontres.

Pesic, très remonté contre ses joueurs

Svetislav Pesic n’a pas du tout apprécié la prestation de ses hommes. « Tout le monde a vu le match. Nous n’étions pas prêts, pas concentrés. Ce n’est pas ça l’équipe nationale serbe. On ne doit pas seulement gagner, mais progresser à chaque rencontre », a-t-il insisté.

À propos de l’exclusion de Petrusev, le sélectionneur a été catégorique : « Ce n’était pas du basket, mais une question de discipline. Un joueur de l’équipe nationale ne peut pas se permettre ça. Je vais lui pardonner, mais il doit apprendre ».

Petrusev sanctionné mais apte à jouer contre la Lettonie

La FIBA a annoncé ce samedi que Filip Petrusev écopait d’une amende de 5 000 € et d’une mise à l’épreuve d’un an. En revanche, il est autorisé à jouer dès le prochain match, très attendu, contre la Lettonie, pays hôte de ce groupe A.

Pour le Portugal, la performance courageuse mérite d’être soulignée. Diogo Brito a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points, tandis que Travante Williams (15) et Diego Ventura (11) ont longtemps maintenu l’espoir.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Serbie
Serbie
