Nell Angloma élue MVP de l’EuroBasket U18

Nell Angloma a été élue MVP de l’EuroBasket U18 2024, remportée par l’équipe de France féminine. Forcément, la joueuse du Pôle France a également été nominée dans le meilleur cinq de la compétition, dans lequel on retrouve l’Espagnole Awa Fam, l’Israélienne Gal Raviv, la Portugaise Clara Silva et la Serbe Jovana Popovic.

Pour dominer de la tête et des épaules cette compétition et s’adjuger un 2e titre consécutif, la sélection d’Aurélie Bonnan a notamment pu compter sur la forte contribution de Nell Angloma. La joueuse de 18 ans a compilé 13,8 points à 61% de réussite au tir, 7 rebonds and 3 passes décisives en à peine 19,9 minute de jeu par match. Elle a également répondu présente en finale, avec 16 points et 9 rebonds contre l’Espagne (80-70).