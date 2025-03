Neuf joueuses feront leur entrée au Pôle France en 2025

La Fédération française de basketball (FFBB) a annoncé une liste de 9 joueuses qui entreront au Pôle France pour la rentrée 2025. Comme chez les 12 entrants garçons, la ligue Île-de-France figure bien avec trois joueuses : Masiala Ebengo (entrée avec un an d’avance), Naomie Kindoki et Sharone Zomo. On retrouve également deux membres du Pôle de Bretagne, avec Emma Gosselin et Kimberly Kanayan N’Simba.

Retrouvez la liste des 9 entrantes au Pôle France à la rentrée 2025 ci-dessous.