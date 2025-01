Nick Calathes a signé son retour avec Monaco : « C’est incroyable pour moi »

Les supporters de l’AS Monaco auront dû patienter jusqu’en 2025 pour enfin apercevoir Nick Calathes. Blessé dès le début de la saison après la première journée de Betclic ELITE à Saint-Quentin, la recrue phare de l’été monégasque a ensuite sans cesse dû reporter son retour. Un genou abimé, ainsi qu’une faiblesse au niveau du quadriceps, ont entravé les premiers mois de l’Americano-Grec en Principauté.

« Il me faudra un peu de temps pour être au niveau »

Mais cette fois ça y est, l’aventure monégasque de Nick Calathes (1,96 m, 35 ans) semble bel et bien lancée. L’ancien joueur de Fenerbahçe a effectué ses premiers pas avec sa nouvelle équipe en EuroLeague à Berlin le jeudi 2 janvier. Pour son retour à la compétition, il n’a pas tenté le moindre tir mais a été complet, avec 7 passes décisives pour 2 ballons perdus, mais aussi 2 interceptions et 1 contre. Il a en revanche contribué au scoring lors de la réception de l’Élan Chalon en championnat, avec 8 points à 2/4 à 2-points et 1/3 à 3-points, tout en ajoutant sa distribution habituelle avec 5 passes décisives pour 0 perte de balle.

Après la victoire contre Chalon-sur-Saône, qui constituait sa première apparition à Gaston-Médecin, Nick Calathes a confié sa joie en conférence de presse d’être de retour dans l’équipe.

« C’est incroyable pour moi le sentiment d’être de retour dans l’équipe. Il me faudra un peu de temps pour être au niveau où je veux être, mais je sens que je m’améliore à chaque match. »

Reste désormais à voir si Nick Calathes, qui fêtera ses 36 ans en février, pourra surtout enchaîner en étant délesté de ses pépins physiques.