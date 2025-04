Nick Weiler-Babb élu meilleur défenseur de l’année en EuroLeague, Alpha Diallo sur le podium

Nick Weiler-Babb (1,96 m, 29 ans), arrière du Bayern Munich, a été désigné meilleur défenseur de la saison 2024-2025 en EuroLeague. Une récompense décernée par les coachs de la compétition, qui vient saluer l’impressionnante saison du joueur américano-allemand. Alpha Diallo (2,01 m, 27 ans), pièce maîtresse défensive de Monaco, complète le podium à la troisième place.

Nick Weiler-Babb is the 2024–25 EuroLeague Best Defender! 🛡️

The Bayern Munich guard becomes the first player in club history to win the award, voted on by EuroLeague head coaches 💯

He led the league in steals 1.6 and all guards in rebounds 4.2 anchoring Bayern’s defense all… pic.twitter.com/YH9rND0PMF

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 16, 2025