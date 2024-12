Nicolas Batum a quitté l’ASVEL

Sept ans après son arrivée à l’ASVEL en tant qu’actionnaire (via la holding Infinity Nine Sports) et directeur des opérations basket, Nicolas Batum a quitté le projet. L’ex-capitaine de l’équipe de France ne fait plus partie du club rhodanien depuis cet été a confirmé le président délégué de l’ASVEL, Gaëtan Muller, au Progrès.

Ces dernières années, le Normand s’était fait plus discret. Les affaires liés à l’ASVEL, qui s’est tour à tour associée avec Smart Good Things et Fedcom, n’ont pas arrangé les choses, beaucoup d’actionnaires minoritaires regrettant les décisions prises par Tony Parker et son entourage, au point de s’opposer à la vente du club début 2023. Une période qui a laissé des traces en interne.