Nikola Mirotic : « Je ne me suis jamais senti Espagnol »

Dans une déclaration choc faite à Etienne Ca pour Skweek, Nikola Mirotic (2,08 m, 33 ans), l’intérieur monténégrin naturalisé espagnol, a affirmé : « I never felt like a Spanish Guy » (« Je ne me suis jamais senti espagnol »). « Je me sentais comme un Monténégrin et un Serbe orthodoxe, et je sentais l’Espagne comme la deuxième maison », a-t-il précisé en toute franchise mais semble-t-il sans vouloir faire de vagues.

Toutefois, cette déclaration, qui fait grandement réagir en Espagne, intervient alors que le basket espagnol remet en cause le nombre important d’étrangers en Liga Endesa et que la sélection nationale semble sur le déclin après deux décennies de succès.

Nikola Mirotic: “Nunca me he sentido español. Soy montenegrino-serbio, pero siento España como mi segunda casa y estoy muy agradecido” pic.twitter.com/iKXVgTDDQf — NBA 305 (@NBA_305) January 6, 2025

Une prise de position forte sur son identité

Nikola Mirotic, qui a représenté l’Espagne dans plusieurs compétitions internationales, notamment lors de l’EuroBasket 2015 gagné en France, semble aujourd’hui prendre ses distances avec cette partie de son histoire sans pour autant manquer de reconnaissance à son égard. « Pour moi, l’Espagne a été très bonne et m’a donné une opportunité (sportive) et pour ça je serais toujours reconnaissant envers l’Espagne. »

En optant pour une déclaration aussi directe, l’ancien joueur du FC Barcelone et du Real Madrid remet en question son lien avec sa nationalité sportive, adoptée pour des raisons de carrière. Né à Podgorica, au Monténégro, Mirotic avait été naturalisé espagnol en 2010 à l’âge de 19 ans alors qu’il venait de démarrer sa carrière professionnelle au Real Madrid, club qu’il a rejoint dès l’âge de 14 ans.

Cette prise de position soulève néanmoins des questions sur la perception des joueurs naturalisés dans les compétitions FIBA, qui pose question depuis une vingtaine d’année.