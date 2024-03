Noa Essengue se distingue à l’ANGT

Noa Essengue a dominé la deuxième rencontre du jour à Dubaï à l’ANGT. Lors de la large victoire d’Ulm contre l’Aris Salonique (83-67), l’intérieur français a cumulé 15 points à 6/8 aux tirs, 6 rebonds, 3 passes décisives, 4 interceptions et 4 fautes provoquées pour 26 d’évaluation en 22 minutes.

ANGT Dubai Day 1 Noa Essengue🇫🇷(Forward, 205cm, 2006), ex Pôle France, proved his full potential leading Ratiopharm Ulm to victory over Aris. 15PT (5/5, 1/3 3pt, 2/7 ft)

6 REB

3 ASSISTS

4 STEALS

2 BLOCKS

in 22 minutes Loosing effort for Kazamias 17pt, 4ass#ANGT #ANGTDubai pic.twitter.com/J2sPaup1ih — LV bball analyst (@bball_yg_future) March 22, 2024

Son équipe allemande a fait la course en tête. Elle menait 26-14 après un quart-temps puis 45-29 à la mi-temps et 70-50 après trois quart-temps, en limitant notamment ses adversaires à 44,2% de réussite à 2-points grâce à la dissuasion de Noa Essengue. Ce dernier et son équipe d’Ulm enchaînent ce vendredi face à l’ASVEL, qui a également remporté son premier match, à 15h heure française.