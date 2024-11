Noa Essengue, très rentable, bat son record de points

Noa Essengue (2,05 m, 17 ans) a brillé en EuroCup ce mercredi 6 novembre dans la courte victoire d’Ulm sur le parquet du Buducnost Podgorica (105-100, a.p.). L’ailier longiligne n’a eu besoin que de 19 minutes de jeu pour marquer 21 points, soit son record au niveau professionnel.

French prospect Noa Essengue today for Ratiopharm Ulm in the OT loss to Buducnost in the EuroCup

21 points

3 boards

2 assists

2 steals

6-10 FG

1-2 3P

8-8 FT

Awesome outing by the 6’10 17 year old, who has been very impressive this year for the German club. pic.twitter.com/nkKwxkEN0D

