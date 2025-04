Noah Bolanga rejoint Utah Tech, où la connexion française continue de s’étendre

Noah Bolanga (2,03 m, 22 ans), ailier français formé à Poitiers puis à Orléans, va poursuivre sa carrière universitaire à Utah Tech. Après une première expérience NCAA avec Saint Bonaventure, où il tournait à 2,6 points, 1,9 rebond et 0,7 passe décisive en 14 minutes, le champion d’Europe U20 2023 a décidé de changer d’air pour tenter de s’imposer dans un rôle plus important.

St Bonnie’s transfer Noah Bolanga has committed to Utah Tech

Utah Tech now adds another French prospect to the mix after having freshman Madiba Owona be a major addition

Assistant coach Elliott De Wit has been a major addition to Utah Tech’s French pipeline so far

— Arman Jovic (@PDTScouting) April 16, 2025