Kezza Giffa entre sur le portail des transferts de la NCAA, Noah Bolanga aussi

Deux jeunes joueurs français évoluant en NCAA, Kezza Giffa et Noah Bolanga, ont officiellement intégré le portail des transferts leur permettant de changer de programme universitaire. Giffa sort d’une saison très réussie avec High Point, tandis que Bolanga espère un rôle plus important après une première année de découverte du championnat universitaire étasunien.

L’arrière français Kezza Giffa (1,84 m, 22 ans), formé en France avant de rejoindre UTEP en 2021, vient de conclure une belle saison avec High Point, marquée par une première place en saison régulière de la Big South Conference (29 victoires – 6 défaites) et une qualification à la March Madness. Membre de la First Team All-Big South, Giffa a tourné à 14,6 points par match, après avoir affiché 16,2 points de moyenne la saison précédente.

Futur super-senior, le fils de Sacha Giffa a décidé de se retirer du programme pour explorer de nouvelles opportunités via le portail des transferts. Son profil de scoreur régulier, bon créateur et solide défenseur devrait logiquement attirer l’attention de plusieurs universités de conférences majeures.

High Point stars Kezza Giffa and Kimani Hamilton, both of whom earned first-team All-Big South honors and led the Panthers to a 29-6 record, have entered the transfer portal, sources told ESPN.

Autre Français à se lancer sur le portail : Noah Bolanga (2,03 m, 22 ans). L’ailier, originaire de Poitiers, a effectué sa première saison universitaire à St. Bonaventure où il tournait à 3 points, 1,9 rebond et 0,7 passe décisive en sortie de banc. En quête d’un rôle plus important, le joueur souhaite rebondir dans un programme qui lui offrira davantage de responsabilités dès la saison prochaine.

Formé à Poitiers avant d’intégrer le centre de formation de l’Orléans Loiret Basket en 2018, Noah Bolanga avait rejoint les États-Unis avec un profil très prometteur. S’il a eu un rôle limité cette saison chez les Bonnies, le fils de l’ancienne basketteuse de haut-niveau Sissako Bolanga dispose encore d’un bon potentiel de développement, notamment grâce à son envergure et sa mobilité pour sa taille.

Saint Bonaventure’s 🇫🇷 Noah Bolanga is entering the transfer portal, per source

The 6’8 newcomer from Poitiers, France averaged 3 PPG, 1.9 RPG and 0.7 APG coming off the bench for the Bonnie’s

Noah is looking for a bigger opportunity next season @BolangaNoah pic.twitter.com/Qpdiw9jkU6

— Arman Jovic (@PDTScouting) March 24, 2025