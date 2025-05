Au lendemain de ses 37 ans, Nobel Boungou-colo se rompt le tendon d’Achille

Alors qu’il devait découvrir la BAL le mois prochain, Nobel Boungou-colo s’est très grièvement blessé le week-end dernier, à Kigali, lors d’un tournoi amical en hommage aux victimes du génocide Tutsi.

Alors qu’il montait en puissance avec sa nouvelle équipe d’APR, avec trois matchs officiels disputés au sein du championnat rwandais, dont un dernier très abouti contre Kepler le 16 avril (25 points à 11/17, 5 rebonds et 4 passes décisives), l’ancien ailier de Limoges, double champion de France, a été victime d’une rupture du tendon d’Achille gauche.

Un terrible cadeau d’anniversaire, au lendemain de ses 37 ans, qui va le forcer à observer au minimum huit mois d’arrêt. Une première bonne nouvelle, toutefois : son opération, effectuée à Paris, s’est bien déroulée.

Nobel Boungou Colo has already undergone surgery on his Achilles’ tendon at Clinique Jouvenet – Ramsay Santé in France. pic.twitter.com/dQMeP9zpPu

— APR Basketball Club🏀🦁🇷🇼 (@APRBBC_Official) May 3, 2025