Nolan Traoré dans le meilleur cinq de la 1re journée de BCL

Nolan Traoré pourrait collectionner les places dans le meilleur cinq des journées de BCL. Dès la première journée, le meneur de Saint-Quentin y fait son apparition après sa grande performance de la première journée contre Kolossos Rhodes (84-54). Pour sa première dans une Coupe d’Europe, le prospect a compilé 27 points à 9/18 aux tirs, en ajoutant 5 passes décisives et 2 interceptions pour 0 ballon perdu, le tout donnant 25 d’évaluation.

Ainsi, Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans) s’est vu octroyer une nomination dans le meilleur cinq de la première journée de la Ligue des Champions, aux côtés de Saben Lee (Manisa), de l’ancien Villeurbannais Dylan Osetkowski (Unicaja Malaga), de Zoltan Perl (Falco Szombathely) et de Dairis Bertans (VEF Riga).

Your 𝙏𝙚𝙖𝙢 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙒𝙚𝙚𝙠 on Gameday 1 of Season 9! 🔝 Who's the #1 gamechanger? Vote now on the website: https://t.co/jbDWjmtGUW 🗳️#BasketballCL | #OdetoBasketball pic.twitter.com/d15fdZpgKp

— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 3, 2024