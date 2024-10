[Vidéo] La prestation XXL de Nolan Traoré pour ses débuts en Coupe d’Europe

Nolan Traoré n’a pas manqué son rendez-vous avec ses débuts européens. Le prospect français a été l’homme du match de la victoire de Saint-Quentin lors de la première journée de la BCL contre Kolossos Rhodes (84-54). En 26 minutes de jeu, le meneur du SQBB a terminé avec 27 points à 9/18 aux tirs, 5 passes décisives et 2 interceptions pour 0 ballon perdu, avec une évaluation totale de 25.

Retrouvez les meilleures actions de Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans) pour son premier match en BCL dans le tweet ci-dessus.

Nolan Traore's first game in the league:

🔹 26min

🔹 27pts

🔹 5ast

🔹 +25

🔹 18 years of age#BasketballCL I @SQBB_Officiel pic.twitter.com/sSsEtFSkLF

