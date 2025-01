Non convoquée en Bleues, Ana Tadic signe sa meilleure performance de la saison

Alors qu’elle n’a pas été convoquée en équipe de France pour la fenêtre de février, contrairement à celle de novembre 2024, Ana Tadic a commencé l’année par sa meilleure performance offensive de la saison 2024-2025. Pour démarrer l’année 2025, l’intérieure franco-serbe a atteint la barre des 20 points pour la première fois de l’exercice en cours, à l’occasion de la large victoire de Miskolc contre le BKG Prima (85-52) dans le championnat hongrois. En totale réussite (9/10 aux tirs, 2/2 aux lancers francs), elle a atteint cette barre symbolique en seulement 21 minutes de jeu. Avec également 7 rebonds et 2 passes décisives, elle a terminé à 29 d’évaluation.

En tête du championnat hongrois mais reversées en EuroCup

Pour sa deuxième saison à Miskolc, l’internationale française est toujours solide chez le leader de la ligue nationale (12 victoires et 2 défaites). Elle tourne à 12 points à 59,2% de réussite aux tirs, 6,4 rebonds et 2 passes décisives pour 17,3 d’évaluation en 21 minutes après 12 matches de championnat hongrois. En EuroLeague, elle a été plus discrète (7,3 points à 53,3% et 4,8 rebonds en 19 minutes) et son équipe a été reversé en EuroCup. Miskolc affronte d’ailleurs les Espagnoles de Ferrol en 1/8e de finale à partir de ce jeudi 9 janvier.