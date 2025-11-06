Nouveau double-double pour Hugo Benitez, Zachary Perrin et Hambourg submergés à Venise

Ce mercredi, deux tricolores ont vécu des fortunes bien différentes sur les parquets européens. D’un côté, Hugo Benitez, solide pilier de Manresa malgré la défaite de son équipe, de l’autre, Zachary Perrin, impuissant pour éviter le naufrage de Hambourg face à Venise intraitable.

Neptunas domine Manresa

Les Lituaniens de Neptunas se sont imposés face aux Espagnols de Manresa sur le score de 100 à 87, lors d’un match marqué par des performances individuelles remarquables.

James Karnik, pivot de Neptunas, a été le grand artisan de cette victoire avec un double-double monstrueux : 25 points et 13 rebonds, pour une évaluation record de 37. Une prestation qui a électrisé ses supporters présents à la Svyturio Arena.

Côté espagnol, Hugo Benitez a une nouvelle fois confirmé son statut de leader chez Manresa. Avec 10 points, 3 rebonds et 10 passes en 25 minutes, il a réalisé son premier double-double en EuroCup (20 d’évaluation), également son record d’évaluation cette saison, mais cela n’a pas suffi pour éviter une deuxième défaite consécutive à son équipe. A noter que l’ancien Burgien avait déjà réalisé un premier double-double contre Tenerife en Liga Endesa en ouverture du championnat.

👎 Derrota a Lituània

🏀 Els locals ens han superat per 100 a 87

⏭️ Toca seguir endavant, analitzar, millorar i centrar-nos en el proper objectiu. #SOMHIManresa pic.twitter.com/nezU7iRUZx — BAXI Manresa (@BasquetManresa) November 5, 2025

Manresa équilibre son bilan dans le Groupe A avec 3 victoires pour 3 défaites. Leur prochain défi ? Un déplacement à Murcie le 8 novembre en Liga Endesa, suivi d’un match en Roumanie contre Cluj-Napoca le 12 novembre, pour la 7ᵉ journée d’EuroCup.

L’Umana Reyer Venise écrase Hambourg

Venise a humilié Hambourg ce mercredi, s’imposant 90 à 55 et signant sa plus large victoire de son histoire en EuroCup (35 points d’écart), pulvérisant ainsi son précédent record de 26 points. Une performance collective et un rebond autoritaire (56 rebonds au total) ont scellé le sort d’une équipe allemande toujours en quête de sa première victoire.

Die Gastgeber heute zu stark, unser Wurf will einfach nicht fallen… 😔 𝐭𝐨𝐩𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫

Carlos Stewart 17 𝐏𝐓𝐒 | 1 𝐒𝐓𝐋

Jared Grey 8 𝐏𝐓𝐒 | 3 𝐑𝐄𝐁

Justin Edler-Davis 7 𝐏𝐓𝐒 | 6 𝐑𝐄𝐁#VeoliaTowers #Hamburg #Basketball #BKTEuroCup 📸 Alessandro Scarpa pic.twitter.com/puD800AEun — Veolia Towers Hamburg (@hamburgtowers) November 5, 2025

Les Vénitiens ont pourtant connu un premier quart-temps tendu (22-18), avant de prendre les commandes du match et d’écraser leurs adversaires sous une intensité défensive et une attaque fluide. Depuis leurs deux défaites initiales en EuroCup, Venise a enchaîné trois victoires en quatre matchs, avec pour seule déception un revers d’un point en prolongation face à Cluj-Napoca. Avec un bilan équilibré de 3 victoires pour 3 défaites, l’équipe italienne semble avoir trouvé son rythme. Pour les Allemands, la situation devient critique : 0 victoire en 6 matchs en EuroCup, et une série noire qui s’étend aussi en championnat national avec 11 revers consécutifs série en cours.

Côté français, Zacharie Perrin (14 minutes, 0 point à 0/3, 7 rebonds, 2 d’évaluation) n’a pas réussi à peser offensivement, dans un match où Hambourg n’a jamais trouvé de solutions. L’ancien joueur de Nancy et d’Antibes signe son plus mauvais match de la saison en Coupe d’Europe. Hambourg se déplacera en Pologne le 11 novembre prochain pour défier Wroclaw puis enchainera avec un nouveau déplacement chez le Cedevita Olimpija le 19.