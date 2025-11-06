Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup

Nouveau double-double pour Hugo Benitez, les ex-nancéiens Perrin et Breunig submergés à Venise

EuroCup - Alors qu’Hugo Benitez confirme son statut de leader à Manresa malgré une nouvelle défaite, Zacharie Perrin et Hambourg, subissent une correction historique face à Venise. Deux parcours contrastés pour les deux Français évoluant sur la scène européenne, entre performances individuelles et défis collectifs.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nouveau double-double pour Hugo Benitez, les ex-nancéiens Perrin et Breunig submergés à Venise

1er double-double pour Hugo Benitez en EuroCup après en avoir réalisé un en Liga Endesa

Crédit photo : EuroCup

Ce mercredi, deux tricolores ont vécu des fortunes bien différentes sur les parquets européens. D’un côté, Hugo Benitez, solide pilier de Manresa malgré la défaite de son équipe, de l’autre, Zacharie Perrin, impuissant pour éviter le naufrage de Hambourg face à Venise intraitable.

Neptunas domine Manresa 

Les Lituaniens de Neptunas se sont imposés face aux Espagnols de Manresa sur le score de 100 à 87, lors d’un match marqué par des performances individuelles remarquables.

Hugo BENITEZ
Hugo BENITEZ
10
PTS
3
REB
10
PDE
Logo EuroCup
NEP
100 87
MAN

James Karnik, pivot de Neptunas, a été le grand artisan de cette victoire avec un double-double monstrueux : 25 points et 13 rebonds, pour une évaluation record de 37. Une prestation qui a électrisé ses supporters présents à la Svyturio Arena.

Côté espagnol, Hugo Benitez a une nouvelle fois confirmé son statut de leader chez Manresa. Avec 10 points, 3 rebonds et 10 passes en 25 minutes, il a réalisé son premier double-double en EuroCup (20 d’évaluation), également son record d’évaluation cette saison, mais cela n’a pas suffi pour éviter une deuxième défaite consécutive à son équipe. A noter que l’ancien Burgien avait déjà réalisé un premier double-double contre Tenerife en Liga Endesa en ouverture du championnat.

LIRE AUSSI

Manresa équilibre son bilan dans le Groupe A avec 3 victoires pour 3 défaites. Leur prochain défi ? Un déplacement à Murcie le 8 novembre en Liga Endesa, suivi d’un match en Roumanie contre Cluj-Napoca le 12 novembre, pour la 7ᵉ journée d’EuroCup.

Venise écrase Hambourg 

Venise a humilié Hambourg ce mercredi, s’imposant 90 à 55 et signant sa (35 points d’écart), pulvérisant ainsi son précédent record de 26 points. Une performance collective et un rebond autoritaire () ont scellé le sort d’une équipe allemande toujours en quête de sa première victoire.

Les Vénitiens ont pourtant connu un , avant de prendre les commandes du match et d’écraser leurs adversaires sous une intensité défensive et une attaque fluide. Depuis leurs deux défaites initiales en EuroCup, Venise a enchaîné trois victoires en quatre matchs, avec pour seule déception un revers. Avec un bilan équilibré de 3 victoires pour 3 défaites, l’équipe italienne semble avoir trouvé son rythme. Pour les Allemands, la situation devient critique : en EuroCup, et une série noire qui s’étend aussi en championnat national avec 11 revers consécutifs série en cours.

Zacharie PERRIN
Zacharie PERRIN
0
PTS
7
REB
0
PDE
Logo EuroCup
VEN
90 55
HAM

Côté français, Zacharie Perrin (14 minutes, 0 point à 0/3, 7 rebonds, 2 d’évaluation) n’a pas réussi à peser offensivement, dans un match où Hambourg n’a jamais trouvé de solutions. L’ancien joueur de Nancy et d’Antibes signe son plus mauvais match de la saison en Coupe d’Europe, peut-être impacté par l’entrée dans la rotation de Martin Breunig, tout juste libéré par le SLUC Nancy et directement inséré dans le cinq majeur (7 points à 3/6, 3 rebonds et 2 passes décisives en 18 minutes).

Martin BREUNIG
Martin BREUNIG
7
PTS
3
REB
2
PDE
Logo EuroCup
VEN
90 55
HAM
EuroCup
EuroCup
Suivre
Hambourg
Hambourg
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic Élite
00h00L’AS Monaco (encore) sanctionnée par la LNB : une victoire de nouveau retirée !
Kevarrius Hayes et Monaco défient le Maccabi Tel-Aviv
EuroLeague
00h00Où regarder gratuitement le match de Monaco contre le Maccabi Tel-Aviv ?
Andrew Albicy et Gran Canaria se qualifient pour les huitièmes de finale de la BCL
Basketball Champions League
00h00Pelos, Albicy et Labeyrie déjà qualifiés en 1/8es de finale de la BCL, Ponsar de nouveau solide avec Varsovie
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
EuroCup
00h00Buducnost s’impose lors du choc face au Beşiktaş : Le duo français Bouteille-Boutsiele domine Kamagate
Mehdy Ngouama a été prolongé par l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL retrouve Harrison, prolonge Ngouama mais devra patienter pour retrouver De Colo, Jackson et Heurtel
1er double-double pour Hugo Benitez en EuroCup après en avoir réalisé un en Liga Endesa
EuroCup
00h00Nouveau double-double pour Hugo Benitez, les ex-nancéiens Perrin et Breunig submergés à Venise
Achille Polonara aux côtés du journaliste Nicolò De Devitiis
Fiba Europe Cup
00h00Achille Polonara sort du coma après dix jours : « On m’avait dit que j’avais 90% de risques de mourir »
Jordan Tucker, ici avec Roanne en 2023-2024, revient en Betclic ELITE, mais à Chalon cette fois
Betclic ELITE
00h00Chalon engage un ancien joueur de Roanne
Mike James est en passe de devenir le n°1 de l'histoire à l'évaluation en EuroLeague, en plus d'être le top scoreur de l'histoire de la compétition
EuroLeague
00h00Mike James sur le point de détrôner Nando De Colo au classement historique de l’évaluation en EuroLeague
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
NBA
00h00Scandale financier à Atlanta : des millions de dollars auraient été détournés !
NBA
00h00Ja Morant et Memphis, vers un point de non-retour ? La suspension du meneur relance les doutes sur son engagement et son avenir
NBA
00h00Après un début de saison décevant, Tidjane Salaün envoyé en G-League, comme trois des six rookies français
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
1 / 0