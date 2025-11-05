Recherche
NBA

L'impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA

NBA - Victor Wembanyama affole les compteurs dès le début de la saison NBA 2025-2026. Le Français des San Antonio Spurs domine aussi bien sur le terrain que sur les réseaux sociaux, où il bat tous les records d’audience et d’engagement à l’échelle mondiale.
00h00
L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA

Victor Wembanyama suscite l’intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux

Crédit photo : © Scott Wachter-Imagn Images

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) continue de repousser les limites. En quelques semaines, le Français est devenu le joueur le plus influent de la NBA, non seulement grâce à ses performances exceptionnelles sur le parquet, mais aussi par son impact colossal sur les réseaux sociaux. De TikTok à X, en passant par Instagram, YouTube ou le NBA App, Wemby est désormais au centre de l’attention mondiale.

Des audiences télé historiques pour les Spurs et la NBA

Le 22 octobre, pour le premier match de la saison entre San Antonio et Dallas, 2,49 millions de téléspectateurs ont suivi la rencontre sur ESPN, soit une hausse de 63 % par rapport à l’an passé. À San Antonio, ce match a atteint une audience locale record depuis les débuts de Wembanyama en 2023.

En France, la Wemby-mania ne faiblit pas : la saison 2024-2025 a été la plus suivie de l’histoire de la NBA, et le nombre d’abonnés au League Pass a bondi de 54 % en un an. Le duel contre Brooklyn le 26 octobre a même été le match de saison régulière le plus regardé sur la plateforme depuis deux ans.

Wembanyama, roi des réseaux sociaux NBA

En ce début de saison 2025-2026, Victor Wembanyama est devenu le joueur le plus vu et le plus commenté du monde. Il est le plus rapide de l’histoire à dépasser le milliard de vues sur les canaux officiels de la NBA. Depuis la reprise, ses contenus ont généré 227 millions de vues sur les comptes @NBA, plus que n’importe quel autre joueur.

En Europe, 16 des 20 publications les plus engageantes sur le compte X de NBA France lui sont consacrées. Sur YouTube, cinq des dix vidéos les plus vues sur NBA Europe le mettent en avant. En Asie, il est également numéro un en vues et en engagement.

La NBA a même lancé de nouveaux comptes TikTok et Instagram en France pour accompagner cette montée d’intérêt spectaculaire. En une semaine, les contenus autour du Français ont dépassé les 5 millions de vues sur les plateformes européennes.

Des performances sportives qui nourrissent le phénomène

Au-delà du marketing, les chiffres sur le terrain parlent d’eux-mêmes : 33,3 points, 13,3 rebonds et 6 contres de moyenne lors de la première semaine. Il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à réaliser un 40-15 lors d’un match d’ouverture, tout en battant le record de George Gervin pour les Spurs.

Wembanyama est aussi le premier joueur NBA à cumuler plus de 100 points et 15 contres sur les trois premiers matchs d’une saison. Déjà trois matchs à 25 points, 15 rebonds, 5 passes et 5 contres : seuls Tim Duncan et David Robinson font mieux dans l’histoire de la franchise texane.

Le visage mondial de la NBA

Devenu un phénomène planétaire, Victor Wembanyama redéfinit la portée mondiale de la NBA. Ses exploits transcendent les frontières, boostent la visibilité de la ligue et placent un joueur français au centre du paysage médiatique mondial.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
