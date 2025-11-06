Buducnost s’impose lors du choc face au Beşiktaş : Le duo français Bouteille-Boutsiele domine Kamagate

Dans un match serré et intense, le Buducnost Podgorica a remporté une victoire précieuse face au Besiktas Istanbul (82-79) devant 3 200 spectateurs du Moraca Sports Center à Podgorica. Une rencontre, arbitré par le Français Joseph Bissang, avec 16 points cumulé du duo Axel Bouteille – Jerry Boutsiele, qui a collectivement surpassé leur compatriote Ismael Kamagate, évoluant sous les couleurs du club turc.

Un trio de Français sur le parquet

Axel Bouteille, solide en défense et efficace en attaque, a marqué 8 points avec une belle réussite à 2-points (4 tirs réussis sur 5) et 1 rebond pour 9 d’évaluation en 18 minutes.

Jerry Boutsiele, quant à lui, a apporté sous les paniers avec 8 points, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre pour 12 d’évaluation en 28 minutes.

Du côté turc, Ismael Kamagate a tenté de répondre avec 4 points et 1 rebond, mais son temps de jeu a été limité (un peu plus de 9 minutes) à cause de ses 3 fautes.

Buducnost en pleine forme

Cette victoire est la sixièmee consécutive pour le club monténégrin, toutes compétitions confondues. En EuroCup, Buducnost affiche désormais un bilan de 4 succès pour 2 défaites, revenant à hauteur des Turcs de Beşiktaş dans le Groupe B. Un groupe dominé par Bourg-en-Bresse avec 5 victoires en 6 matchs.

Prochain défi européen

Le duo français de Buducnost aura peu de temps pour savourer cette victoire. Dès le 12 novembre, l’équipe se déplacera en Allemagne pour affronter Chemnitz, dans le cadre de la prochaine journée d’EuroCup.