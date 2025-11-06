Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup

Buducnost s’impose lors du choc face au Beşiktaş : Le duo français Bouteille-Boutsiele domine Kamagate

EuroCup - Le Buducnost s’est imposé 82-79 face au Beşiktaş Istanbul, avec son duo français Axel Bouteille et Jerry Boutsiele, plus décisif qu’Ismael Kamagate côté turc. Une sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues pour les Monténégrins et qui reviennent à hauteur de Beşiktaş au classement. Le choc a tenu toutes ses promesses.
|
00h00
Résumé
Écouter
Buducnost s’impose lors du choc face au Beşiktaş : Le duo français Bouteille-Boutsiele domine Kamagate

Encore une victoire pour le duo Bouteille – Boutsiele avec Buducnost

Crédit photo : KK Budućnost VOLI / Filip Roganovic

Dans un match serré et intense, le Buducnost Podgorica a remporté une victoire précieuse face au Besiktas Istanbul (82-79) devant 3 200 spectateurs du Moraca Sports Center à Podgorica. Une rencontre, arbitré par le Français Joseph Bissang, avec 16 points cumulé du duo Axel Bouteille – Jerry Boutsiele, qui a collectivement surpassé leur compatriote Ismael Kamagate, évoluant sous les couleurs du club turc.

– Journée 6

Un trio de Français sur le parquet

Axel Bouteille, solide en défense et efficace en attaque, a marqué 8 points avec une belle réussite à 2-points (4 tirs réussis sur 5) et 1 rebond pour 9 d’évaluation en 18 minutes.

Axel BOUTEILLE
Axel BOUTEILLE
8
PTS
1
REB
0
PDE
Logo EuroCup
BUD
82 79
BES

Jerry Boutsiele, quant à lui, a apporté sous les paniers avec 8 points, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre pour 12 d’évaluation en 28 minutes.

Jerry BOUTSIELE
Jerry BOUTSIELE
8
PTS
2
REB
1
PDE
Logo EuroCup
BUD
82 79
BES

Du côté turc, Ismael Kamagate a tenté de répondre avec 4 points et 1 rebond, mais son (un peu plus de 9 minutes) à cause de ses 3 fautes.

Ismael KAMAGATE
Ismael KAMAGATE
4
PTS
1
REB
0
PDE
Logo EuroCup
BUD
82 79
BES

Buducnost en pleine forme

Cette victoire est la sixième pour le club monténégrin, toutes compétitions confondues. En EuroCup, Buducnost affiche désormais un bilan de 4 succès pour 2 défaites, revenant à hauteur des Turcs de Beşiktaş dans le avec 5 victoires en 6 matchs.

LIRE AUSSI

Prochain défi européen

Le duo français de Buducnost aura peu de temps pour savourer cette victoire. Dès le 12 novembre, l’équipe se déplacera en Allemagne pour , dans le cadre de la prochaine journée d’EuroCup.

EuroCup
EuroCup
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroCup
00h00Buducnost s’impose lors du choc face au Beşiktaş : Le duo français Bouteille-Boutsiele domine Kamagate
Mehdy Ngouama a été prolongé par l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL retrouve Harrison, prolonge Ngouama mais devra patienter pour retrouver De Colo, Jackson et Heurtel
1er double-double pour Hugo Benitez en EuroCup après en avoir réalisé un en Liga Endesa
EuroCup
00h00Nouveau double-double pour Hugo Benitez, Zachary Perrin et Hambourg submergés à Venise
Achille Polonara aux côtés du journaliste Nicolò De Devitiis
Fiba Europe Cup
00h00Achille Polonara sort du coma après dix jours : « On m’avait dit que j’avais 90% de risques de mourir »
Jordan Tucker, ici avec Roanne en 2023-2024, revient en Betclic ELITE, mais à Chalon cette fois
Betclic ELITE
00h00Chalon engage un ancien joueur de Roanne
Mike James est en passe de devenir le n°1 de l'histoire à l'évaluation en EuroLeague, en plus d'être le top scoreur de l'histoire de la compétition
EuroLeague
00h00Mike James sur le point de détrôner Nando De Colo au classement historique de l’évaluation en EuroLeague
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
T.J. Shorts peine à trouver sa place dans la rotation du Panathinaïkos Athènes
Betclic ELITE
00h00T.J. Shorts déçoit Ergin Ataman : « Pour l’instant, je suis à 90% mécontent de ses performances dans l’équipe »
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NM1
00h00Boulogne-sur-Mer remplace un joueur américain par un autre
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
NBA
00h00Scandale financier à Atlanta : des millions de dollars auraient été détournés !
NBA
00h00Ja Morant et Memphis, vers un point de non-retour ? La suspension du meneur relance les doutes sur son engagement et son avenir
NBA
00h00Après un début de saison décevant, Tidjane Salaün envoyé en G-League, comme trois des six rookies français
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
Les Libyens d'Al Ahli Tripoli vainqueurs de la BAL 2025
NBA
00h00La NBA veut transformer la Basketball Africa League en ligue de franchises d’ici 2027
1 / 0