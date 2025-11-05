Recherche
NBA

Scandale financier à Atlanta : des millions de dollars auraient été détournés !

Ancien vice-président des Atlanta Hawks, Lester Jones est poursuivi pour fraude, accusé d'avoir détourné près de 3,8 millions de dollars via des dépenses personnelles luxueuses financées par la franchise entre 2016 et 2025.
00h00
Scandale financier à Atlanta : des millions de dollars auraient été détournés !
Crédit photo : Kamil Krzaczynski-Imagn Images

Un nouveau scandale frappe la NBA et complique encore la situation des Atlanta Hawks, alors que la franchise connaît déjà un début de saison difficile avec seulement trois victoires pour quatre défaites et la blessure de Trae Young.

Selon  The Athletic, Lester Jones, vice-président des Hawks entre 2016 et 2025, aurait détourné 3,8 millions de dollars. Il gérait la planification et l’analyse financière. La police l’a libéré sous caution en attendant son procès.

Un train de vie luxueux financé par la franchise

Jones aurait utilisé les comptes et les cartes de crédit du club pour financer un train de vie luxueux. Il aurait fait passer des dépenses personnelles pour des frais professionnels, avec parmi les achats repérés : une Porsche, plusieurs voyages à l’étranger, des bijoux, des produits de luxe et des places de concert haut de gamme. Il aurait aussi offert des cadeaux onéreux à une employée du club, avec qui il entretenait une relation.

L’affaire a éclaté après une facture suspecte de près de 230 000 dollars pour un séjour au Wynn Hotel de Las Vegas en décembre dernier. Le voyage devait être lié au Final Four de la NBA Cup, mais aucune chambre n’avait été réservée dans cet hôtel.

Jusqu’à vingt ans de prison encourus

Un audit interne des Hawks a montré que Lester Jones modifiait régulièrement les rapports financiers et envoyait de faux e-mails pour justifier ses dépenses. Malgré les preuves, l’ancien dirigeant nie les accusations et a plaidé non coupable.

S’il est reconnu coupable de fraude fédérale, il risque jusqu’à vingt ans de prison selon Fox 5 Atlanta. L’affaire soulève des questions importantes sur la gouvernance et les contrôles internes au sein des franchises NBA .

Les Atlanta Hawks ont refusé de faire tout commentaire sur cette affaire qui vient ternir l’image d’une franchise déjà en difficulté sportive cette saison.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
