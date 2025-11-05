Jean-Aimé Toupane quitte ses fonctions au Pôle France pour se consacrer uniquement à l’équipe de France

Est-ce l’une des conséquences de « l’analyse sans concession » promise par la Fédération après l’échec de l’EuroBasket 2025 ? Sélectionneur des Bleues, en quête d’une deuxième médaille olympique dans le projet Los Angeles 2028, Jean-Aimé Toupane (67 ans) ne disposera cependant plus d’une double casquette.

Nommé directeur sportif du Pôle France en février 2021, soit huit mois avant sa nomination surprise aux manettes de l’équipe de France féminine, confirmé dans ce rôle à l’issue des JO 2024, le sélectionneur a finalement quitté ses fonctions auprès de l’INSEP en octobre.

« Recentré sur le suivi des joueuses du groupe France A »

Un allègement de son emploi du temps qui lui permettra, selon le Bureau Fédéral, de « se recentrer sur le suivi des joueuses du groupe France A », qui devient désormais beaucoup plus exigeant avec l’éparpillement des meilleures tricolores aux quatre coins du globe, jusqu’à d’autres disciplines, avec l’engagement de Dominique Malonga au sein de la ligue 3×3 Unrivaled.

Le Franco-Sénégalais a notamment été aperçu dans les travées de l’Espace Mitterrand mardi pour assister à la qualification de Basket Landes pour le deuxième tour de l’EuroLeague.

Le sélectionneur de l’Équipe de France, Jean-Aimé Toupane, sera présent ce mardi soir à l’Espace François Mitterrand pour assister à la rencontre d’EuroLeague Women entre Basket Landes et Mersin. pic.twitter.com/6tCGD2byyr — Basket Landes (@BasketLandes) November 4, 2025

En parallèle, alors qu’il dirigera un groupe très rajeuni lors d’un tournoi en Espagne dans dix jours, l’ancien bâtisseur du Stade Clermontois a été confirmé dans son costume de sélectionneur de l’équipe de France jusqu’en 2028. « Je ne vois pas comment un entraîneur qui a été vice-champion olympique – quand même, il faut s’en rappeler ! -, ne serait d’un seul coup plus en capacité de mener l’équipe », nous disait le président Jean-Pierre Hunckler en septembre. « On s’est vu trois semaines après l’EuroBasket et il savait déjà qu’il n’y avait pas de problèmes entre nous. Il fallait prendre le temps de se régénérer après un échec mais il ne fallait pas qu’il s’inquiète pour lui. Il faut surtout laisser les gens travailler dans la sérénité. »

Le trio Faure – Halin – Nelhomme reste en place au Pôle France

Dans la foulée de la décevante quatrième place à Athènes en juin dernier, le directeur technique national, Alain Contensoux, promettait que la FFBB allait « prendre le temps, débriefer à froid et mettre en tout ce place tout qu’il faudra pour rebondir très vite. On va devoir aussi s’adapter à de nouvelles donnes. On ne s’est peut-être pas assez bien adaptés à cette préparation étagée. On doit travailler, voir tout ce qui n’a pas fonctionné, et trouver les raisons de ce résultat qui n’est effectivement pas à la hauteur de ce que nous espérions. »

Particulièrement attaché à l’institution INSEP, Jean-Aimé Toupane avait obtenu cette promotion en février 2021 sur la base de ses sept années de service à la tête de l’INSEP en NM1 et de son statut de sélectionneur le plus titré des équipes de France jeunes (cinq médailles avec les U20).

Promu directeur du PFBB l’année dernière suite au départ à la retraite de Gilles Thomas, Bernard Faure conserve ses fonctions au Pôle. La coordination technique et pédagogique reste confiée à Grégory Halin, pour le secteur féminin, et à Ruddy Nelhomme, pour le secteur masculin.