Adam Mokoka, défenseur d’élite : « Il peut largement jouer au niveau supérieur ! »

Une dernière action à l’image de son match. Alors qu’il venait de rentrer ses deux lancers-francs pour redonner trois points d’avance à la JL Bourg (85-82), Adam Mokoka s’est mis dans le sillage de l’ancien manceau Kaza Kajami-Keane, qui tentait d’arracher la prolongation. Et si l’usage, dans ce cas-là, est de faire faute pour pour s’éviter un tir à 3-points, pas besoin quand c’est le Francilien qui se met en mode sangsue tant il peut rendre la vie impossible à n’importe qui.

De fait, usant de ses qualités athlétiques et de sa vitesse de jambes, l’arrière bressan a considérablement ralenti le meneur de Chemnitz, ne lui laissant aucune ouverture. Et quand le Canadien a armé son tir, il avait la main de Mokoka dans le visage. Raté, évidemment. « C’est dur de remonter le ballon face à Adam, hein », se marre son coéquipier, Darius McGhee.

« C’est évident que je suis l’un des meilleurs défenseurs d’Europe »

« Ça a toujours été ma qualité première », nous indiquait le principal intéressé lors d’un long entretien en 2023. « Dès mes débuts dans le basket, j’avais une capacité à bouger mes pieds rapidement qui était sûrement due à mes cinq années de football. Désormais, sans vouloir être prétentieux, je pense que c’est évident que je suis l’un des meilleurs défenseurs d’Europe »

De fait, alors que passer la ligne médiane en moins de huit secondes est déjà une épreuve face à sa pression tout terrain, l’international français a été décisif lors de la folle série finale de la JL Bourg pour renverser Chemnitz (un 27-12 dans les sept dernières minutes). Ses immenses qualités défensives ont permis de provoquer plusieurs pertes de balles cruciales alors que les Niners n’avaient pas encore réellement enclenché leur action.

« Un joueur spécial »

On pense ainsi à ce ballon anodin, à 10 mètres du cercle, arraché dans les mains de Kaza Kajami-Keane à la 35e minute ou ce retour en zone provoqué sur Corey Davis, qui s’est progressivement agacé face à la dureté permanente de l’ex-gravelinois (comme lui d’ailleurs). Les Niners n’ont d’ailleurs pas compris comment l’enfant de Cergy-Pontoise n’avait pu finir la partie qu’avec une seule faute personnelle au compteur. « Les chiffres disent que nous avons été plus agressifs que Bourg (31 fautes à 21 pour Chemnitz, ndlr) mais je n’ai pas trouvé que c’était le cas sur le terrain. Nos manieurs de ballon auraient pu être traités d’une façon un peu différente. Je n’ai même pas pensé que c’était notre match le plus physique de la saison. La défense tout terrain de Mokoka, ça, c’était physique ! »

« Adam est un joueur spécial », insiste Darius McGhee. « Il nous apporte énormément des deux côtés du parquet. Il joue avec tellement d’intensité en défense que ça nous ouvre beaucoup de possibilités. » Et cela s’est ressenti sur un seul chiffre de la fiche de statistiques finales de Mokoka (15 points à 5/6, 5 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions et 6 fautes provoquées pour 23 d’évaluation) : dans un match qui s’est joué à un panier près, la JL Bourg a marqué 21 points de plus que Chemnitz lors de ses 27 minutes sur le parquet. Colossal.

Après un parcours sinusoïdal, qui l’a emmené des Chicago Bulls à la Roumanie, Adam Mokoka espère se servir de cette saison dans l’Ain pour passer à l’étape supérieure, au terme de ce qui serait sa troisième saison consécutive en EuroCup, peut-être inspiré par l’exemple de Joël Ayayi, passé de la JL Bourg au Paris Basketball cet été. À seulement 27 ans, il dispose encore de belles années devant lui pour franchir un palier.

« Adam est un joueur élite dans le domaine défensif », souligne Frédéric Fauthoux, qui le connait particulièrement bien pour l’avoir encadré lors du titre européen des U16 en 2014 à Riga et lui avoir offert ses quatre premières sélections en équipe de France A sur la foi de cette étiquette de stoppeur. « À mon sens, il peut largement jouer au niveau supérieur, du moins pour apporter cela. Il a cette qualité-là de pouvoir éteindre des joueurs importants pendant tout le match. Il n’était pas sur Davis toute la rencontre mais il l’a carrément usé à la fin. »

En progrès constants dans le jeu offensif, même si son shoot à 3-points est pour l’instant en net recul par rapport à la saison dernière (26%, contre 34% à Cluj-Napoca), Adam Mokoka a signé son match référence avec la JL Bourg. « Quand on voit aussi son sang-froid à la fin pour marquer les deux derniers lancers-francs, c’est un joueur élite, tout simplement », répète Freddy Fauthoux. « Ses coéquipiers ont suivi son exemple : Kevin (Kokila), BG (Both Gach). Tout le monde s’est mis dans le sillage de la pression qu’il a amené. C’est pour ça qu’on l’a fait venir. C’est l’un des gros leaders de cette équipe, il l’a démontré ce mardi. » Et s’il veut démontrer que sa place est bien à l’étage du dessus, ça tombe bien : le Paris Basketball et l’AS Monaco se profilent d’ici la trêve internationale…

À Bourg-en-Bresse,