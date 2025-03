Nuit à 100% de victoires des Français, avec un Bilal Coulibaly omniprésent et un Moussa Diabaté clutch

C’est assez rare pour être souligné : tous les joueurs français ont gagné leurs matchs cette nuit. Encore plus rare plus quand cela concerne les Wizards et les Hornets, qui ont moins de 25% de victoires cette saison. Pourtant, les deux cancres de la conférence Est l’ont emporté dans le money-time, respectivement à Toronto et contre Brooklyn. Et leurs tricolores ont été des artisans de ces succès.

Porté par son duo français, Washington a eu chaud mais l’emporte

Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) et Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) ont tous les deux terminé en double-double dans la victoire (117-118) des Wizards. C’est le troisième de la carrière de Coulibaly, le septième de la saison de Sarr. Le plus âgé des deux signe une ligne statistique complète de 18 points à 7/15 aux tirs (dont 1/2 à 3-points), 10 rebonds (dont 8 offensifs), 4 passes décisives et 4 interceptions en 36 minutes. Peu en confiance avec son tir extérieur, il a attaqué l’arceau inexorablement, en témoigne ce poster dunk fulgurant dans le dernier quart :

En difficulté sous l’arceau (5/16 aux tirs) face à la physicalité de l’Autrichien Jakob Poeltl, Sarr a lui raté beaucoup de choses mais en a tout de même profité pour égaler son record de rebonds avec 14. Auquel il a ajouté 10 points et 3 passes décisives. Côté Wizards, c’est surtout un Jordan Poole en feu qui s’est occupé du scoring avec 34 points. Après avoir été menés dans toute la seconde période, les remplaçants des Raptors sont revenus dans le match dans le money-time. Ces derniers ont même eu l’occasion de gagner le match au buzzer. Mais le lay-up aérien de Jamal Shead au-dessus d’Alex Sarr a été annulé à quelques millisecondes près. L’occasion pour les Wizards d’engranger leur troisième victoire sur leurs quatre derniers matchs.

Première victoire depuis le 20 février pour Charlotte

Dans la victoire des Hornets à domicile contre les Nets (105-102), Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a été titularisé pour la septième fois de la saison suite aux absences de Mark Williams et Jusuf Nurkic. Et l’ancien de Michigan a donné raison à son coach en terminant avec 16 points et 15 rebonds (dont 10 offensifs) en 37 minutes.

Son activité sur les rebonds offensifs s’est caractérisée par un énième prise dans la raquette adverse à 1 minute 30 de la fin, suivie d’un dunk qui fut le dernier panier de son équipe, faisant exploser les tribunes et le commentateur déjanté des Hornets. Les Nets n’ont pas su marquer le moindre point dans ces 90 dernières secondes, et ont laissé filer la victoire à leurs hôtes. « Je donne tout ce que j’ai sur le parquet. Avec cette mentalité, des bonnes choses arrivent toujours. Tant que je continue à jouer dur, ça tournera en ma faveur » analysait Diabaté après la rencontre.

MOUSSA FUCK*** DIABATÉ !!! 😤 HORNETS LEAD !!!pic.twitter.com/BNB7zRJRN0 — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) March 9, 2025

Dans le même match, Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) s’est aussi illustré en marquant 9 points à 3/8 aux tirs (dont 1/4 à 3-points), avec 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en 19 minutes. Il était le sixième homme de Hornets en back-to-back et décimés par les blessures. Lui aussi pourrait finir sa saison bien mieux qu’il ne l’a commencée.

Utilisé avec parcimonie, Zaccharie Risacher gagne aussi

Enfin, le dernier Français en lice cette nuit, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans), a été plus discret. Toujours titulaire à l’aile, il a contribué de 6 points à 3/7 aux tirs (dont 0/3 de loin), 1 rebond et 2 contres à la deuxième victoire d’affilée des Hawks contre les Pacers (120-118). Comme c’est en train de devenir une habitude, le coach Quin Snyder ne l’a pas mis sur le parquet dans le money-time. En fait, il n’est pas même pas entré du tout dans le dernier quart-temps, et n’a joué que 22 minutes au total. De quoi voir ses derniers espoirs d’obtenir le Rookie de l’année s’envoler encore un peu plus…