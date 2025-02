Officiel : Brandon Paul passe de la JL Bourg à l’Élan Chalon

Comme annoncé ce lundi 24 février, Brandon Paul a quitté la JL Bourg pour s’engager avec l’Elan Chalon. Inutilisé depuis mi-décembre en Betclic ÉLITE par Frédéric Fauthoux et avec l’élimination du club burgien en EuroCup, l’horizon était terriblement bouché dans l’Ain pour l’ailier. Ainsi, le natif de Chicago va aider l’Élan Chalon dans son optique d’accrocher le play-in, voire les playoffs.

Avec la JL Bourg, Brandon Paul (1,93 m, 33 ans) tournait à 7,3 points et 1,8 rebond de moyenne sur les 11 matchs de Betclic ELITE disputés. Dans sa nouvelle équipe, il bénéficiera à coup sûr d’un temps de jeu plus conséquent qu’à Bourg-en-Bresse. Avec cette arrivée, l’Élan Chalon compte un joueur étranger de trop (7 au lieu des 6 maximum), ce qui pourrait conduire au départ de Jamel Morris.

Les mots d’Elric Delord sur l’arrivée de Brandon Paul à Chalon-sur-Saône :

“Nous avons eu l’opportunité de recruter Brandon Paul après son départ de Bourg-en-Bresse. C’était une occasion pour nous de rééquilibrer l’équipe avec un joueur de grande qualité, performant aussi bien en défense qu’en attaque. Son expérience du plus haut niveau sera un atout majeur, et j’attends également beaucoup de lui en termes de leadership sur le terrain. Depuis le début de la saison, nous avons dû faire face à de nombreuses blessures, et l’arrivée de Brandon va nous apporter davantage de continuité tout en équilibrant l’effectif, puisqu’il évolue aux postes 2-3. Il pourra ainsi suppléer Zac, qui pourra lui aussi être décalé au poste 4 si nécessaire, nous offrant ainsi plus de flexibilité dans notre rotation.”