Dans une impasse à Bourg, Brandon Paul devrait se relancer à Chalon

Brandon Paul (1,93 m, 33 ans) s’apprête à passer de la JL Bourg pour rejoindre l’Élan Chalon. Depuis la signature de Brandon Jefferson (1,73 m, 33 ans) mi-décembre, le shooteur n’a plus évolué en Betclic ÉLITE. Obligé de laisser un joueur non formé localement en tribunes, le staff a systématiquement choisi de ne pas faire appel au vétéran qui se contentait de 15 minutes de temps de jeu en moyenne auparavant (sur 11 matches). Et s’il pouvait encore jouer en EuroCup, l’ancienne star des lycées de l’Illinois (Illinois Mr. Basketball en 2009 puis joueur majeur de l’Université d’Illinois les quatre saisons suivantes) n’avait plus de perspectives d’entrée en jeu puisque le club bressan est éliminé de cette Coupe d’Europe.

Jamel Morris sur le départ

C’est ainsi que l’Élan Chalon a sauté sur l’occasion à quelques jours de la date limite pour engager un joker (le 28 février). En total redressement depuis l’arrivée du coach Elric Delord, l’équipe bourguignonne a décidé de se donner de nouvelles chances de remonter au classement en rééquilibrant son effectif. C’est le meneur/arrière Jamel Morris (1,90 m, 32 ans) qui devrait en faire les frais. Peu utilisé sur les deux dernières rencontres (3 points en 15 minutes contre Bourg le 2 février, 0 point en 10 minutes face au Mans le 8 février), l’ancien joueur d’Orléans ne semblait plus dans les plans du staff chalonnais. De plus, le jeune Akram Naji (1,93 m, 17 ans) a gagné en importance dans la rotation sur la ligne arrière. De quoi amener les techniciens à privilégier l’arrivée d’un ailier, ce qui manquait depuis le départ de Nemanja Nenadic libéré après la signature du meneur Michael Stockton.