Officiel : Frank Ntilikina signe deux ans avec le Partizan Belgrade

Il y a presque sept ans jour pour jour, le 23 juin 2017, Frank Ntilikina (1,93 m, 25 ans) disputait son dernier match en Europe : un Épilogue de finale de Betclic ÉLITE perdu avec la SIG Strasbourg à Chalon-sur-Saône. Depuis, le meneur alsacien n’a pas connu le destin NBA promis à un 8e choix de Draft (4,6 points en 336 rencontres), la faute notamment à une multitude de blessures et à un jeu offensif pas vraiment formaté pour l’agressivité de la grande ligue. De fait, après une dernière expérience déprimante aux Hornets, l’ancien minot de Strasbourg Saint-Joseph est de retour sur le Vieux Continent. Comme annoncé, il s’est officiellement engagé pour deux ans avec le Partizan Belgrade.

« Frank Entilikina », comme l’orthographie le club serbe, sera le sixième Français de l’histoire du Partizan Belgrade, dans les traces du pionnier Léo Westermann, l’autre meneur tricolore adulé au Pionir entre 2012 et 2014, originaire du Bas-Rhin, comme lui. Mais si son aîné venait en Serbie pour se relancer, Ntilikina cherchera surtout à se relancer lui. Alors que ses flashs en équipe de France laissent toujours entrevoir le potentiel d’un joueur de très haut niveau, comme l’ont encore prouvé ses sorties amicales de l’été dernier avant sa blessure à la cuisse en Lituanie, le vice-champion olympique a encore du temps de lui, à seulement 25 ans… Et qui de mieux que le meilleur entraîneur européen de l’histoire pour tirer le maximum de son potentiel ? Frank Ntilikina coaché par Zeljko Obradovic, voilà déjà l’une des associations les plus intrigantes de la saison 2024/25 d’EuroLeague…