Officiel : Théo Maledon effectue son retour à l’ASVEL

Après une aventure de quatre saisons aux États-Unis, Théo Maledon (1,93 m, 23 ans) va revenir au bercail, en France à l’ASVEL. Comme annoncé, le meneur de jeu tricolore effectue son retour dans l’Hexagone.

𝐓𝐡𝐞́𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐞𝐝𝐨𝐧 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐬𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐞-𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐚̀ 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐧𝐞 ! Après quatre saisons passées de l’autre coté de l’Atlantique, le meneur international français fait son retour à LDLC ASVEL. ✚ d'infos : https://t.co/v1LCwVXn4d#LDLCASVEL Le… pic.twitter.com/Wb4OjrNRJW — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 14, 2024

Quatre ans d’allers-retours entre NBA et G-League

Après quatre saisons à naviguer entre NBA et G-League, Théo Maledon a décidé de dire stop. À l’image de Frank Ntilikina au Partizan Belgrade, le natif de Rouen effectue son retour en Europe, quatre ans après son départ et sa Draft NBA en 34e position par les Philadelphie Sixers. Mais c’est avec le Thunder d’Oklahoma City qu’il a effectué ses débuts dans l’Association, avec une saison rookie très prometteuse à la clé (10,2 points à 36,8% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds et 3,5 passes décisives en 27 minutes). Sa pente a ensuite décliné, étant échangé d’équipes en équipes (Houston Rockets, Charlotte Hornets et Phoenix Suns), et évoluant surtout dans les formations de G-League des franchises.

Malgré sa signature aux Valley Suns, Théo Maledon a donc fait le choix de revenir à l’ASVEL, le club de ses débuts en professionnel en 2018. Le club rhodanien s’offre une belle signature, avec un joueur capable d’évoluer sur les postes 1 et 2, avec un profil davantage scoreur qu’à ses débuts à l’Astroballe. Il viendra compléter les postes arrières avec Nando De Colo (1,95 m, 37 ans), Paris Lee (1,83 m, 29 ans), Yohann Sissoko (1,94 m, 18 ans) et Shaquille Harrison (1,93 m, 30 ans).