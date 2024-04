OKC gagne le match 2 des finales : Dieng et Sarr à une victoire du titre

Ousmane Dieng et Olivier Sarr ont remporté le match 2 des finales de playoffs de G-League, avec le Blue ce jeudi 11 avril. L’équipe d’Oklahoma City s’est imposée 99-89 face aux Maine Celtics, trois jours après sa large défaite sur la cote Est.

Oklahoma City est très bien entré dans la rencontre et comptait 11 points d’avance (25-14) dès la fin du premier quart-temps. Le match s’est ensuite emballé offensivement mais le Blue est resté devant, notamment grâce à Lindy Waters III (27 points, 7 rebonds et 5 passes décisives). Si les Celtics ont recollé (64-60), le Blue a réagi par un 8-2 pour pointer à +14 à la fin du troisième quart-temps (83-69). Devant les 6 883 spectateurs du Paycom Center (où joue le Thunder), ils ont ensuite terminé le boulot.



Ousmane Dieng (12 points à 4/12 aux tirs, 7 rebonds et 4 passes décisives) et Olivier Sarr (10 points à 4/6, 9 rebonds et 2 passes décisives) ont eu un impact non négligeable dans la victoire du Blue. Pour aller chercher le titre, ils devront désormais l’emporter lors de la belle à Portland (Maine), ce dimanche 14 avril.